Este jueves 26 de noviembre se llevará a cabo una nueva sesión ordinaria en el Concejo Deliberante de Neuquén. Entre otras cosas, tomará estado parlamentario el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el intendente Mariano Gaido. La idea es que se debata en la reunión pactada para el próximo jueves 3 de diciembre, donde el oficialismo contaría con los votos de forma sobrada para sancionar la ley de madres de cara al año que viene.

Por otro lado, la idea es que en la sesión de hoy, cuyo comienzo está pactado para las 11.00, tome estado parlamentario el proyecto de ordenanza proveniente de la Secretaría de Gobierno y Coordinación Municipal referido a la adhesión al decreto provincial número 1714/26 que declara la Emergencia Climática derivada del fenómeno meteorológico “El Niño”.

El decreto, y la ordenanza que adhiere al mismo, establece que en un plazo de seis meses, en el ejido de la ciudad de Neuquén se adoptarán las medidas que resulten necesarias para prevenir y atender las consecuencias del fenómeno.

La idea es mitigar al máximo dentro de lo que sea posible los efectos del intenso fenómeno meteorológico de lluvia y viento que ya hizo estragos, por ejemplo, en la región del Litoral de nuestro país, con profundas inundaciones que se registraron en provincias como Corrientes y Entre Ríos, entre otros sectores.





