En medio de la lluvia, un auto embistió a un ciclista frente a la Terminal de Neuquén

Un ciclista de unos 40 años resultó herido este martes 6 de octubre por la mañana tras protagonizar un siniestro vial con un auto en la intersección de Juan Solalique y 12 de Septiembre, frente a la Terminal de Ómnibus de Neuquén. El hecho ocurrió alrededor de las 8.30, en un horario de alta circulación vehicular y peatonal.

Según informó el móvil de AM 550 La Primera Mañana, el accidente tuvo como protagonistas a un Fiat Palio que circulaba en dirección sur y a un hombre que se desplazaba en bicicleta de este a oeste por la bicisenda. Por motivos que deberán ser determinados, el vehículo impactó contra la bicicleta.

El hombre, de unos 40 años, circulaba por la bicisenda cuando fue impactado por un Fiat Palio. Foto: Mejor Informado.

Como consecuencia del choque, el ciclista sufrió golpes y debió ser asistido por personal del SIEN (Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén). Luego fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica. Hasta el momento no se informó la gravedad de las lesiones.

Tras el impacto, la bicicleta quedó tendida sobre calle 12 de Septiembre, mientras que el automóvil permaneció en el lugar. La escena generó demoras y obligó a circular con precaución por el sector.

El Fiat Palio permaneció en el lugar tras impactar contra el ciclista durante la mañana lluviosa. Foto: Mejor Informado.

La intersección donde ocurrió el siniestro no cuenta con semáforos y se encuentra en una zona de alta circulación, especialmente durante las primeras horas de la mañana, debido al movimiento habitual en los alrededores de la Terminal de Ómnibus.

Personal interviniente trabajaba en el lugar para asistir al herido y ordenar la circulación. Se recomienda a quienes transiten por Juan Solalique y 12 de Septiembre hacerlo con máxima precaución, respetar las indicaciones y reducir la velocidad al aproximarse a la zona del accidente.