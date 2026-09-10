Neuquén recibe un respaldo internacional por su política de control de emisiones de metano y cuidado del medioambiente

El trabajo que viene desarrollando Neuquén para controlar y reducir las emisiones de metano en Vaca Muerta recibió un reconocimiento de relevancia internacional. A pocos días del inicio de Vaca Muerta Metano Near Zero, el encuentro que se realizará el 15 y 16 de septiembre en la capital neuquina, desde el Observatorio Internacional de Emisiones de Metano (IMEO) del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) destacaron los avances regulatorios, el monitoreo de emisiones y la coordinación entre el Estado provincial y las empresas operadoras.

El evento, organizado por el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, a través de la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales y la subsecretaría de Cambio Climático, reunirá en Neuquén a autoridades gubernamentales, compañías energéticas, organismos internacionales y especialistas para debatir sobre medición, regulación y mitigación de emisiones en la industria del petróleo y el gas.

Quién es Andreea Calcan, una de las referentes mundiales en monitoreo de metano

La responsable del IMEO, Andreea Calcan, es doctora en Física por la Universidad de Bucarest y cuenta con más de dos décadas de experiencia en campañas científicas, investigación aérea y validación de datos satelitales. Antes de incorporarse al PNUMA, coordinó un amplio estudio europeo sobre emisiones de metano que reunió a 13 equipos de investigación de 20 países.

Actualmente se desempeña como oficial a cargo del IMEO y gerenta de Estudios Científicos sobre Metano del organismo. Desde ese rol impulsa herramientas que permiten identificar fuentes de emisión, mejorar la calidad de los datos disponibles y acompañar a gobiernos y empresas en la reducción de gases de efecto invernadero.

Su participación en el encuentro de Neuquén se enmarca en una agenda global que busca reducir las emisiones de metano, uno de los gases que más contribuyen al calentamiento global en el corto plazo.

El reconocimiento internacional al trabajo que realiza Neuquén

Uno de los puntos más destacados por Calcan fue la cooperación que la provincia mantiene con el Sistema de Alerta y Respuesta de Metano (MARS), una herramienta impulsada por el IMEO que utiliza observaciones satelitales para detectar grandes emisiones y transformarlas en acciones concretas de mitigación.

Neuquén designó en 2025 un punto focal a través de la subsecretaría de Cambio Climático, lo que permitió establecer un canal directo de coordinación entre la provincia, el observatorio internacional y las empresas operadoras que desarrollan actividad en Vaca Muerta.

Cuando los satélites detectan una posible emisión significativa, la información llega a las autoridades provinciales y a las compañías involucradas para que investiguen el origen del evento y apliquen medidas correctivas. Posteriormente, se reportan los resultados de las inspecciones y las acciones implementadas, generando un sistema de seguimiento permanente.

Según destacó la responsable del IMEO, Argentina fue reconocida en el informe internacional Eye on Methane 2025 por alcanzar una tasa de respuesta del 100% a las alertas emitidas por MARS, con acciones de seguimiento documentadas y verificables.

Un marco regulatorio que se acerca a los estándares globales

Otro de los aspectos valorados por el organismo de Naciones Unidas es la evolución del marco regulatorio neuquino para el control de emisiones de metano.

Calcan explicó que una de las mejores prácticas internacionales es la adopción de estándares alineados con OGMP 2.0, la Asociación de Metano de Petróleo y Gas impulsada por el PNUMA. Se trata del principal sistema global para medir, reportar y reducir emisiones en la industria hidrocarburífera.

El esquema exige avanzar desde estimaciones generales hacia mediciones directas en instalaciones y sitios operativos, con procesos de verificación cada vez más rigurosos. El objetivo es que las empresas cuenten con información precisa para detectar pérdidas, corregir procesos y reducir emisiones de manera efectiva.

En ese contexto, la especialista aseguró que Neuquén ofrece un ejemplo positivo de avance regulatorio, ya que trabaja para fortalecer los requisitos de reporte y mejorar la alineación con los estándares internacionales basados en mediciones reales.

Vaca Muerta, producción y sostenibilidad

El reconocimiento adquiere especial relevancia para una provincia cuya economía está fuertemente vinculada al desarrollo energético. La expansión de Vaca Muerta convirtió a Neuquén en uno de los principales polos de inversión, empleo y crecimiento del país, pero también incrementó las exigencias ambientales y de transparencia sobre la actividad.

Para los vecinos de la región, la mejora de los sistemas de monitoreo y control implica contar con mayores garantías sobre el desempeño ambiental de una industria que impacta directamente en la economía local, el empleo y el desarrollo de infraestructura.

La realización de Vaca Muerta Metano Near Zero posicionará además a Neuquén como un espacio de discusión internacional sobre energía y ambiente, reuniendo experiencias de gobiernos, empresas y organismos multilaterales que buscan compatibilizar el crecimiento de la producción hidrocarburífera con los desafíos climáticos globales.

La información completa sobre el encuentro puede consultarse en el sitio oficial del evento, donde se encuentran disponibles el programa, los expositores y las actividades previstas para las dos jornadas.