Neuquén ya repartió 20.000 computadoras en escuelas de toda la provincia: la distribución región por región

Como parte del despliegue territorial del Plan Pehuén, que implementó el gobierno de Rolando Figueroa, la provincia continúa con la distribución de equipamiento tecnológico en establecimientos educativos de todas las regiones. En las últimas jornadas, 115 instituciones recibieron 6.719 notebooks, 260 carros de carga, 708 tablets, 79 pantallas interactivas y 34 impresoras 3D. La iniciativa busca fortalecer las condiciones de enseñanza y aprendizaje en las escuelas neuquinas.

En el Distrito III, con sede en Zapala, se entregaron 1.026 notebooks, 43 carros de carga, 122 tablets y 10 pantallas interactivas. El equipamiento fue destinado a establecimientos de nivel primario, secundario, inicial y especial, entre ellos las escuelas primarias 3, 36, 37, 54, 81, 91, 99, 156, 171, 185, 194, 215, 247, 257, 288, 290, 326, 342, 364 y 273; la Escuela Especial N° 5 Suyay; los CPEM N° 31, la EPEA N° 3 y la EPET N° 26; además de los jardines de infantes N° 41 y 67.

Durante la entrega en esa localidad, la ministra de Educación, Soledad Martínez, explicó que, luego de priorizar las inversiones destinadas a mejorar la infraestructura del sistema educativo, el Gobierno avanzó con la adquisición y distribución de tecnología mediante un mecanismo articulado con Naciones Unidas.

Al referirse al proceso de compra, destacó que se desarrolló desde el anuncio del programa, en noviembre del año pasado, bajo criterios de transparencia, imparcialidad y volumen. En ese sentido, señaló: “Se hizo, desde su anuncio en noviembre del año pasado, en un proceso que garantiza transparencia, imparcialidad y volumen”. Y agregó: “Una compra de 17 mil millones de pesos, hecho por cualquier sistema contable de la provincia, es un año en su mecanismo de compra”.

La ministra también destacó las características que diferencian al Plan Pehuén de programas nacionales anteriores, como Conectar Igualdad o Juana Manso. “El modelo elegido es de escuela equipada, en donde estamos poniendo en valor no solamente la infraestructura y el equipamiento que se entrega a cada escuela; sino ese proceso rico que se da con la mediación de un docente”, sostuvo.

En esa misma línea, mencionó el desarrollo de Escuela Digital Neuquina, una plataforma de formación docente virtual y asincrónica que cuenta con 30 propuestas de capacitación, otorga puntaje y está orientada a brindar herramientas pedagógicas para optimizar el uso de los recursos tecnológicos que reciben las instituciones.

Además, desde el viernes pasado, las y los docentes pueden ingresar directamente a la plataforma desde el Portal Único Docente. La propuesta incorpora diez nuevas opciones de formación y busca acompañar la implementación del equipamiento en las aulas.

Distribución en las distintas regiones

En el Distrito V, con sede en Chos Malal, se entregaron 1.985 notebooks, 77 carros de carga, 218 tablets, 26 pantallas interactivas y 12 impresoras 3D, destinadas a 40 establecimientos educativos.

Entre las instituciones beneficiadas se encuentran los CPEM 109, 35, 4, 73, 78 (adultos), 80, 81, 82 y 83; la EPET N° 13; el Centro de Formación Profesional N° 20 y la Escuela Especial N° 11. En el nivel primario, recibieron equipamiento las escuelas 17, 23, 24, 31, 66, 71, 78, 97, 112, 210, 225, 251, 254, 302, 310, 327, 329, 331, 338 y 345.

También fueron alcanzados el Instituto de Formación Docente N° 2, la EPA N° 4 y sus anexos de Barrancas, Chorriaca, El Alamito y Taquimilán, así como el Nucleamiento Educativo N° 10 y su anexo de Tricao Malal.

En el Distrito IX, en Villa La Angostura, 15 establecimientos recibieron 895 notebooks, 34 carros de carga, 104 tablets, 12 pantallas interactivas y seis impresoras 3D. El equipamiento se distribuyó entre los CPEM 17, 68 y 91; la EPET N° 28; las escuelas primarias 11, 111, 186, 341, 352, 353 y 361; la Escuela Especial N° 18 y los jardines de infantes 26, 57 y 82.

Por su parte, en San Martín de los Andes, 32 instituciones recibieron 1.913 notebooks, 74 carros de carga, 204 tablets, 23 pantallas interactivas y 10 impresoras 3D.

Entre los establecimientos alcanzados se encuentran los CPEM 13, 28, 57 y 96 (adultos); las EPET 21 y 30; y las escuelas primarias 5, 33, 48, 86, 89, 116, 117, 134, 142, 146, 155, 161, 179, 188, 274, 313, 337 y 359. También recibieron equipamiento la EPA N° 10, la Escuela de Jóvenes y Adultos N° 3, la Escuela Especial N° 8 y los jardines de infantes 12, 24, 43, 53 y 63.

En el Distrito VI, que comprende San Patricio del Chañar y Añelo, se distribuyeron 900 notebooks, 32 carros de carga, 60 tablets, ocho pantallas interactivas y seis impresoras 3D en 11 instituciones educativas.

En el nivel secundario, el equipamiento llegó al CPEM N° 31, la EPEA N° 3 y la EPET N° 26. En el nivel primario, fueron beneficiadas las escuelas 191, 273, 342, 364, 365 y 368, mientras que en el nivel inicial se incorporaron recursos en los jardines de infantes 41 y 67.

El Plan Pehuén continuará recorriendo las distintas regiones hasta completar la entrega de equipamiento a todas las escuelas de los niveles obligatorios. Por primera vez, la iniciativa también contempla la provisión de tecnología nueva a instituciones que trabajan con jóvenes y adultos.

El programa cuenta con el financiamiento y el acompañamiento estratégico de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), el Banco Provincia del Neuquén (BPN) e YPF.

De esta forma, el gobierno de la provincia, a través del ministerio de Educación, avanza con una política de inversión destinada a fortalecer la educación pública, ampliar el acceso a la tecnología y generar mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje, con igualdad de oportunidades en todo el territorio neuquino.





