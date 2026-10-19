El Plan Pehuén continúa avanzando en las escuelas de Neuquén con la incorporación de equipamiento tecnológico destinado a fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. En los últimos días, el Ministerio de Educación distribuyó dispositivos en más de 20 instituciones de distintos niveles educativos de Neuquén capital y Centenario, como parte de la estrategia provincial para reducir la brecha digital.

La entrega incluyó 1.290 notebooks, 405 tablets educativas, 57 carros tecnológicos, 14 pantallas interactivas y 12 impresoras 3D. Los equipos fueron destinados a jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias e institutos de nivel superior, con el objetivo de ampliar las herramientas disponibles en las aulas e incorporar nuevas tecnologías a las prácticas pedagógicas.

Las instituciones educativas recibieron notebooks y tablets para fortalecer el acceso a herramientas digitales en las aulas.

En Centenario y localidades aledañas, correspondientes al Distrito VI, recibieron equipamiento los jardines 13 y 22, la Escuela Primaria 109 y la EPET 2. En el Distrito I, que abarca Neuquén capital, los dispositivos llegaron a las EPET 8 y 19, los CPEM 18 y 23, el IFD 12, la Escuela de Auxiliares Técnicos de la Medicina, la Escuela Primaria 104 y el IPET 1. También fueron alcanzados los jardines de infantes 49, 64, 88, 76, 28, 23, 17, 14 y 61.

El programa contempla una inversión provincial de 17.000 millones de pesos. Según los datos oficiales, ya se entregaron 5.099 unidades de equipamiento sobre un total de 52.199 previstas, lo que representa un avance del 10,01%. Con estas incorporaciones, son 114 los establecimientos educativos de 42 localidades neuquinas que recibieron dispositivos desde el inicio de las entregas, en agosto de este año.

. Con una inversión prevista de 17.000 millones de pesos, el Plan Pehuén busca reducir la brecha digital en el sistema educativo neuquino.

El Plan Pehuén se desarrolla mediante un proyecto conjunto entre el Gobierno de Neuquén y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), con el acompañamiento de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), el Banco Provincia del Neuquén (BPN) e YPF. Además de la provisión de tecnología, la iniciativa incluye capacitaciones docentes a través de la Escuela Digital Neuquina, con cursos orientados a fortalecer el uso educativo de herramientas digitales.

Las entregas continuarán este lunes en las regiones de la Comarca, del Pehuén y de la Confluencia. La iniciativa busca ampliar el acceso a recursos tecnológicos en instituciones de toda la provincia y acompañar la incorporación de nuevas herramientas para la enseñanza en los distintos niveles del sistema educativo.