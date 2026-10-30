El Gobierno de Neuquén ya distribuyó 11.000 notebooks en establecimientos educativos de toda la provincia a través del Plan Pehuén, el programa provincial de modernización tecnológica destinado a reducir la brecha digital. Durante esta semana, el operativo incorporó otras 1.470 computadoras en escuelas de las regiones Confluencia y Alto Neuquén.

La nueva distribución alcanzó a instituciones de los distritos educativos X y XIV, con establecimientos de Plottier, Senillosa, Arroyito, El Chocón y distintas localidades del norte neuquino. Además de las notebooks, se entregaron 58 carros tecnológicos, 210 tablets, 23 pantallas interactivas y 12 impresoras 3D.

El operativo fue encabezado por la ministra de Educación, Soledad Martínez, junto con el subsecretario de Tecnología Educativa y Modernización. También participaron la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Glenda Temi, vocales, directores de distrito y autoridades municipales.

Qué tecnología recibieron las escuelas de Neuquén

La distribución se dividió entre dos regiones, con equipamiento asignado de acuerdo con las características y necesidades de cada institución educativa.

En el Distrito XIV, correspondiente al Alto Neuquén, se entregaron 670 notebooks, 28 carros tecnológicos, 110 tablets, 13 pantallas interactivas y siete impresoras 3D.

Los dispositivos llegaron a establecimientos de Andacollo, Las Ovejas, Huinganco, Los Miches, Varvarco, Tierras Blancas, Manzano Amargo, Pichi Neuquén, Guañacos, Bella Vista, Cayanta y Los Carrizos.

Entre las instituciones alcanzadas se encuentran los CPEM 11, 84, 94, 95 y 97, la EPEA 1, el Centro de Formación Profesional 16, escuelas primarias, jardines de infantes, la Escuela Especial 16 y distintos nucleamientos educativos.

Por su parte, el Distrito X, que comprende la región Confluencia, recibió 800 notebooks, 30 carros tecnológicos, 100 tablets, 10 pantallas interactivas y cinco impresoras 3D.

Las entregas incluyeron establecimientos de Plottier, Senillosa, Arroyito y El Chocón. Entre ellos figuran los CPEM 9 y 15, la EPET 18, las escuelas primarias 26, 267, 268, 369 y 91, y los jardines de infantes 45, 56 y 74.

Plan Pehuén: una inversión provincial para reducir la brecha digital

La ministra Soledad Martínez destacó que el Plan Pehuén constituye el primer programa de equipamiento tecnológico educativo diseñado y ejecutado íntegramente por la provincia.

Según explicó, la iniciativa se financia con recursos neuquinos y cuenta con la participación de empresas públicas y privadas. Entre las entidades que acompañan el programa se encuentran Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), el Banco Provincia del Neuquén (BPN) e YPF.

Uno de los aspectos que la funcionaria resaltó es que la distribución no se limita a las escuelas secundarias, sino que alcanza distintos niveles y modalidades del sistema educativo.

Martínez explicó que la asignación de dispositivos se define según la matrícula y los ciclos orientados de cada establecimiento. También destacó la incorporación de nucleamientos educativos y escuelas de Jóvenes y Adultos, sectores que, según indicó, no habían sido contemplados en programas anteriores.

En esta primera etapa, algunas instituciones quedaron fuera del reparto, entre ellas determinados centros de formación profesional, institutos superiores de formación docente y establecimientos de las modalidades Artística y Educación Física.

Qué dijeron las autoridades y las escuelas sobre las entregas

Durante una actividad en Senillosa, el intendente Lucas Páez destacó el trabajo conjunto con el Gobierno provincial y sostuvo que la inversión en equipamiento educativo representa una apuesta al futuro de los estudiantes.

La directora de la EPET 18 de esa localidad, Susana Cortez, también expresó su satisfacción por la llegada de los dispositivos. Señaló que la incorporación de tecnología permitirá contar con mejores herramientas para trabajar los conocimientos y saberes dentro de las aulas.

La distribución forma parte de una estrategia que busca ampliar el acceso a recursos digitales en establecimientos urbanos y rurales, con equipamiento adaptado a las necesidades de cada comunidad educativa.

Escuela Digital Neuquina: la capacitación que acompaña al Plan Pehuén

La incorporación de computadoras, tablets y pantallas interactivas se complementa con las propuestas de la Escuela Digital Neuquina, una iniciativa destinada a fortalecer las capacidades tecnológicas de los docentes.

La plataforma ofrece cursos autoasistidos de capacitación, avalados por el Consejo Provincial de Educación, para acompañar la incorporación de nuevas herramientas y metodologías en las prácticas pedagógicas.

De esta manera, el programa contempla dos dimensiones: la provisión de equipamiento para las instituciones y la formación de los docentes que deberán integrar esos recursos a las actividades educativas.

Cuándo continuará la entrega de computadoras en Neuquén

El cronograma de distribución continuará durante noviembre con nuevos operativos en distintas regiones de la provincia.

Para la próxima semana están previstas entregas en Lagos del Sur y la región del Pehuén, además de establecimientos del Distrito III de Zapala y localidades como San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

Desde el Ministerio de Educación indicaron que los camiones continuarán trasladando materiales hacia las distintas regiones durante las próximas semanas.

Con 11.000 notebooks ya entregadas, el Plan Pehuén mantiene su despliegue territorial y avanza con la incorporación de recursos tecnológicos en las escuelas neuquinas. En paralelo, la cartera educativa ya trabaja en la planificación de una segunda etapa del programa, denominada Plan Pehuén II.