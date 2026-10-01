Neuquén reúne a expertos de varios países para debatir cómo mejorar las pruebas científicas en la Justicia

La Ciudad Judicial de Neuquén se convirtió este jueves en el centro de un debate clave para el sistema judicial argentino y regional. Allí comenzaron las Jornadas de Actualización Forense y Pericial 2026, un encuentro que durante dos días reúne a médicos forenses, criminalistas, jueces, fiscales, defensores, abogados e investigadores de distintos países.

Las actividades se desarrollan en el Auditorio Sauco y fueron organizadas por el Comité de Docencia e Investigación del Cuerpo Médico Forense. Además, cuentan con la declaración de interés institucional del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén.

El objetivo principal es analizar cómo mejorar la producción, interpretación y utilización de la prueba científica dentro de los procesos judiciales, un aspecto cada vez más relevante para investigaciones penales y resoluciones judiciales.

El desafío de reducir los sesgos en las decisiones judiciales

Uno de los ejes centrales de las jornadas es el impacto de los llamados sesgos cognitivos en el trabajo de los operadores judiciales y periciales.

Gabriel Jerez, responsable del Área de Pericias Médicas del Poder Judicial de Neuquén, explicó que el encuentro se estructura sobre dos grandes pilares: los sesgos cognitivos dentro del proceso judicial y los estándares probatorios.

Según detalló, los sesgos responden a conductas humanas inconscientes vinculadas con las experiencias personales, la formación profesional y los entornos institucionales en los que se desempeñan quienes intervienen en una causa.

“Claramente nuestras decisiones no son absolutamente objetivas”, sostuvo el especialista al referirse a la necesidad de revisar permanentemente los métodos de trabajo utilizados en las investigaciones.

Jerez remarcó además que incluso pruebas consideradas tradicionalmente objetivas, como los análisis de ADN o las pericias dactiloscópicas, pueden verse condicionadas por factores inconscientes durante su interpretación.

Las Jornadas de Actualización Forense y Pericial se desarrollan en la Ciudad Judicial de la ciudad de Neuquén - Foto: Poder Judicial de Neuquén

Referentes internacionales llegan a Neuquén

La edición 2026 cuenta con la participación de especialistas reconocidos a nivel mundial en el ámbito forense y judicial.

Entre los invitados se encuentra Itiel Dror, investigador de University College London y una de las principales referencias internacionales en el estudio de los sesgos cognitivos aplicados a las ciencias forenses.

También participan Mauricio Duce, académico chileno especializado en litigación y proceso penal; Roberto Glorio, médico forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; Juan Accorrinti, criminalista de la Policía Judicial bonaerense; y Marcela Bonafina, integrante del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

La presencia de estos especialistas posiciona a Neuquén como sede de una discusión que atraviesa a los sistemas judiciales de todo el mundo y que busca fortalecer la confiabilidad de las pruebas científicas.

Neuquén busca mantenerse alineada con estándares internacionales

Las jornadas forman parte de un proceso de capacitación sostenido que el Cuerpo Médico Forense provincial impulsa desde hace seis años mediante su Comité de Docencia e Investigación.

Desde el Poder Judicial destacaron que la provincia trabaja para mantenerse actualizada respecto de las mejores prácticas internacionales en materia forense. “Tratamos siempre de estar dentro de los estándares internacionales”, afirmó Jerez, quien además valoró la preparación de los equipos técnicos neuquinos.

La actualización permanente resulta estratégica para una provincia donde las investigaciones judiciales vinculadas al crecimiento demográfico, la actividad económica y el desarrollo de Vaca Muerta demandan cada vez más herramientas científicas y periciales de alta complejidad.

Dos días para debatir el futuro de la evidencia científica

Las actividades continuarán este viernes 2 de octubre con nuevas exposiciones, mesas de análisis e instancias de intercambio entre especialistas.

Durante las jornadas se revisan los criterios utilizados para producir, analizar y presentar evidencia científica en los tribunales, con el objetivo de fortalecer la calidad de las investigaciones y contribuir a decisiones judiciales más sólidas y transparentes.