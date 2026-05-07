En el marco de la sexta sesión ordinaria que se llevó adelante en la jornada de ayer, la Legislatura de Neuquén aprobó el proyecto impulsado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por el cual los empleados del Poder Judicial tendrán aumentos salariales trimestrales por Índice de Precios al Consumidor (IPC) tanto nacional como provincial.

La actualización se aplicará mediante ajustes trimestrales en función del índice para los meses de enero, febrero y marzo; abril, mayo y junio; julio, agosto y septiembre; octubre, noviembre y diciembre. La medida alcanzará a la asignación de la categoría MF-1 y a las asignaciones especiales creadas por los artículos 8° de la ley 2350 y 5° y 6° de la ley 2526.



Pliegos judiciales aprobados en la sesión

La Cámara aprobó en general la modificación del artículo 1° de la Ley 3559, recientemente sancionada, para crear un juzgado multifuero en Zapala. La iniciativa redefine la competencia del organismo, que pasará a denominarse “Juzgado con competencia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y Juicios Ejecutivos N° 2”, en consonancia con la terminología utilizada por las leyes N°2649 y N°2960 que regulan los demás juzgados de la Circunscripción Judicial en la que se inscribe.

El cuerpo también prestó acuerdo legislativo por mayoría a las designaciones de Federico Cúneo y de Julieta González como fiscales del caso. Cúneo cumplirá funciones en Cutral Co, mientras que González lo hará en la ciudad de Neuquén. Ambas candidaturas obtuvieron 20 votos positivos y un voto negativo, proveniente del bloque PTS-FIT-U.

De igual manera, los diputados avalaron el pliego de Laura Kremer para el cargo de jueza de Primera Instancia en el Colegio de Jueces en lo Civil, Comercial y de Minería, de la ciudad de Neuquén, con 19 votos positivos y 3 negativos aportados por los bloques Cumplir, PTS-FIT-U y Democracia Neuquén.

En tanto, la Cámara votó por unanimidad la designación de María Laura Alonso para el cargo de defensora pública civil de la Defensoría Civil número 10 de Neuquén capital.



