Júreon es una plataforma de inteligencia artificial para abogados argentinos desarrollada en Córdoba por dos ingenieros, Tomás y Agustín, junto con Gastón, abogado. El proyecto comenzó a desarrollarse a comienzos de 2025 y actualmente ya cuenta con 800 estudios jurídicos registrados.

Su principal diferencial es que permite conocer de dónde surge cada respuesta: cada afirmación generada por la IA está acompañada por una cita que lleva al usuario hasta la ley, el fallo o el documento utilizado, con el fragmento correspondiente resaltado.

La herramienta salió con fuerza al mercado en junio y, según explicó Tomás al portal Info Negocios, llegó a crecer más del 100% en un solo mes. Su desarrollo apunta a resolver uno de los principales desafíos de la IA aplicada al Derecho: reducir el riesgo de respuestas incorrectas o de referencias jurídicas inexistentes.

Júreon busca una IA jurídica que se pueda verificar

El proyecto nació durante el boom de la inteligencia artificial, cuando sus fundadores detectaron un interés particularmente alto dentro del sector legal.

Tomás, uno de los ingenieros detrás de Júreon, explicó que los abogados aparecían entre los profesionales que más anticipaban una transformación profunda de su actividad por la llegada de la IA.

Júreon fue desarrollada en Córdoba y ya registra 800 estudios jurídicos.

La propuesta tomó forma junto a su hermano, abogado, y posteriormente se incorporó Gastón para aportar experiencia específica sobre la práctica jurídica.

El concepto central terminó siendo el de una “IA transparente”. La idea, según sus desarrolladores, es que el abogado no tenga que confiar ciegamente en una respuesta generada automáticamente, sino que pueda comprobarla en cuestión de segundos.

Esto cobra especial importancia en el ámbito jurídico, donde una referencia incorrecta a una ley, un fallo inexistente o una interpretación errónea puede tener consecuencias concretas sobre un expediente.

Más de 850.000 documentos y fuentes jurídicas argentinas

Para generar sus respuestas, Júreon incorpora el corpus legal argentino, que incluye normativa nacional, provincial y municipal, además de más de 850.000 documentos de jurisprudencia.

La plataforma utiliza estos contenidos para aportar información contextualizada al momento de responder una consulta.

El enfoque de sus desarrolladores no está puesto únicamente en utilizar un modelo de lenguaje cada vez más potente, sino en proporcionarle información jurídica relevante y específica para cada consulta.

En la práctica, esto permite que una respuesta pueda estar vinculada directamente con la fuente que la sustenta.

Además, Júreon puede conectarse con portales judiciales como el Poder Judicial de la Nación (PJN) para sincronizar expedientes completos, consultar sus movimientos y descargar documentos y archivos adjuntos desde la misma plataforma.

Un caso de uso redujo una tarea de dos días a 30 minutos

Uno de los primeros clientes de Júreon fue un estudio jurídico de gran tamaño de Córdoba, que incorporó la plataforma a buena parte de su operatoria.

A partir de ese trabajo, el equipo desarrolló funciones específicas para las necesidades del estudio. Entre ellas se encuentra una conexión con el Poder Judicial de Córdoba para realizar liquidaciones de sentencias.

Según Tomás, una tarea que podía demandar dos días completos pasó a resolverse en aproximadamente 30 minutos mediante la herramienta.

El caso muestra uno de los usos que sus desarrolladores identifican como centrales: automatizar tareas repetitivas para que los abogados puedan dedicar más tiempo al análisis y a las decisiones propias de su profesión.

Nueve especialistas y la posibilidad de crear uno propio

Antes de realizar una consulta, el usuario puede configurar tres variables: quién responde, qué fuentes utiliza y con qué nivel de profundidad.

Júreon ofrece nueve especialistas con distintos criterios de trabajo, entre ellos perfiles orientados al Derecho laboral, penal, de familia, tributario y a liquidaciones.

También permite crear un especialista personalizado.

El estudio puede definir sus instrucciones, establecer criterios de respuesta e incluso determinar el tono con el que debe redactar.

Esta personalización busca adaptar la inteligencia artificial a la metodología de trabajo de cada equipo jurídico, en lugar de utilizar una única configuración para todos los usuarios.

La plataforma combina distintos modelos de inteligencia artificial

Otro de los componentes de Júreon es la integración de diferentes modelos de IA.

El usuario no necesita elegir necesariamente una única plataforma para trabajar. Júreon utiliza distintos modelos como base y agrega sobre ellos una capa de especialización orientada al Derecho argentino.

La compañía plantea que cada modelo puede tener fortalezas diferentes: algunos usuarios pueden preferir la forma de redacción de ChatGPT, mientras que otros pueden valorar determinadas capacidades de Gemini o Claude.

La propuesta consiste en utilizar esos modelos como tecnología de base y adaptar su funcionamiento mediante información, fuentes e instrucciones específicas para el ámbito jurídico.

¿Cuánto cuesta Júreon?

Júreon ofrece una prueba gratuita de 15 días sin tarjeta de crédito, aunque con límites de utilización.

Después de ese período, cuenta con tres planes principales:

Esencial: US$ 39 mensuales. Incluye consultas de uso cotidiano, redacción con plantillas y exportación a Word.

US$ 39 mensuales. Incluye consultas de uso cotidiano, redacción con plantillas y exportación a Word. Profesional: US$ 99 mensuales. Triplica el nivel de uso, permite crear especialistas propios y agrega conexión con portales judiciales.

US$ 99 mensuales. Triplica el nivel de uso, permite crear especialistas propios y agrega conexión con portales judiciales. Intensivo: US$ 249 mensuales. Multiplica por diez el uso del plan básico e incorpora análisis tabular sobre cientos de documentos simultáneamente.

Para estudios jurídicos, la empresa también ofrece planes personalizados.

Según sus desarrolladores, el plan Profesional es actualmente el más elegido.

La IA también empieza a ocupar un lugar en el Derecho argentino

La aparición de Júreon se inscribe en una transformación más amplia del vínculo entre inteligencia artificial y actividad jurídica.

En Neuquén, por ejemplo, el Colegio de Abogados y Procuradores creó un Instituto de Inteligencia Artificial para abordar la aplicación de estas herramientas en los procesos judiciales.

En 2024, la directora del Instituto de Derecho e Inteligencia Artificial del Colegio de Abogados de Neuquén, Vanesa Ruiz, había señalado a Mejor Informado que la IA podía acelerar tareas rutinarias y aportar valor al trabajo cotidiano de los profesionales.

El avance también coincide con una progresiva digitalización de los sistemas judiciales. En Neuquén, por ejemplo, desde agosto de 2026 rige el nuevo Código Procesal Civil Adversarial, que incorporó cambios vinculados con la modernización y digitalización de los procesos.

En ese contexto, herramientas que permiten consultar información jurídica, analizar documentos y automatizar tareas empiezan a formar parte de un ecosistema legal cada vez más digital.

El próximo objetivo es llegar a otros mercados

Los desarrolladores de Júreon plantean una primera etapa enfocada en consolidar la plataforma en Argentina.

El siguiente paso sería expandirse hacia el mercado hispanohablante y Latinoamérica, con la posibilidad futura de llegar a otros países europeos de habla española.

La compañía busca mantener el foco en una idea: que la inteligencia artificial se encargue de tareas monótonas y repetitivas sin desplazar el criterio profesional del abogado.

Con 800 estudios jurídicos registrados, el proyecto cordobés atraviesa ahora una etapa de expansión. El desafío será sostener ese crecimiento mientras amplía sus conexiones con sistemas judiciales, fuentes jurídicas y herramientas de IA.