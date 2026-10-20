Neuquén reunió a referentes y empresas del sector oil and gas en el Energy Trade Mission Summit

Neuquén fue sede este martes del Energy Trade Mission Summit, un encuentro internacional que reunió a autoridades, empresarios y representantes del sistema financiero para analizar las oportunidades de inversión que abre Vaca Muerta y fortalecer los vínculos comerciales entre Argentina y Estados Unidos.

La actividad se realizó en el Centro de Convenciones Domuyo de esta capital, en el marco de las actividades vinculadas con la Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026. La agenda incluyó debates sobre financiamiento, competitividad, infraestructura y desarrollo de proveedores para la industria energética.

Entre los participantes estuvieron el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas; el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; la senadora nacional Julieta Corroza; y representantes de compañías petroleras, entidades financieras y organismos internacionales.

Vaca Muerta y la búsqueda de inversiones de largo plazo

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el posicionamiento de Vaca Muerta en el mercado energético global y las condiciones necesarias para atraer capitales que permitan ampliar la actividad.

La apertura estuvo a cargo del embajador estadounidense, Peter Lamelas, y del viceministro de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, luego de las palabras de bienvenida de la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, Leticia Esteves, y del vicepresidente de ATCC, Ariel Bosio.

Durante la jornada, Horacio Marín participó de una presentación sobre los mercados energéticos internacionales y la próxima etapa del desarrollo argentino. También expuso Ana Simonato, representante de Chevron en el país, sobre las perspectivas de inversión, la competitividad y el horizonte de crecimiento del sector.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, en el Energy Trade Mission Summit desarrollado en el Centro de Convenciones Domuyo de Neuquén - Foto: Neuquén Informa

El financiamiento ocupó otro lugar central en la agenda. Representantes de Banco Macro, Citibank Argentina y Pickering Energy Partners analizaron alternativas para financiar proyectos de gran escala y herramientas para reducir los riesgos asociados a las inversiones.

Qué planteó el gobierno de Neuquén sobre el desarrollo energético

En su discurso de apertura, Esteves destacó la articulación entre el Estado y las empresas privadas como una herramienta para impulsar el desarrollo provincial.

“En Neuquén estamos convencidos de que el desarrollo se construye a partir de una articulación virtuosa entre el Estado y el sector privado, y que esa relación debe traducirse en beneficios concretos para los ciudadanos”, expresó la ministra.

Como ejemplos de esa estrategia, mencionó el Plan Provincial de Becas Gregorio Álvarez, el programa Emplea Neuquén, el Instituto Vaca Muerta y las obras viales que impulsa la Provincia.

La funcionaria provincial sostuvo que la combinación de recursos públicos y privados puede contribuir a generar oportunidades y mejorar la calidad de vida de los habitantes. El planteo se inscribe en uno de los desafíos que enfrenta Neuquén: acompañar la expansión de la actividad hidrocarburífera con infraestructura, empleo y capacidades locales.

Argentina y Estados Unidos: comercio y cooperación energética

La relación bilateral también formó parte de las exposiciones. El encuentro incluyó un panel sobre comercio exterior, inversiones y posibilidades de cooperación estratégica entre Argentina y Estados Unidos.

Participaron Viviana Alva Hart, representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Argentina; Carolina Cuenca, subsecretaria de Comercio Exterior de la Nación; y Stephanie Ávalos, del Adrienne Arsht Latin America Center del Atlantic Council.

El objetivo de ese espacio fue abordar las condiciones para ampliar los vínculos comerciales y facilitar oportunidades de inversión vinculadas con el sector energético.

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, encabezó la apertura del Energy Trade Mission Summit en el Centro de Convenciones Domuyo - Foto: Neuquén Informa

Proveedores, tecnología y servicios petroleros

La agenda avanzó sobre otro aspecto clave para el crecimiento de Vaca Muerta: la capacidad de las empresas proveedoras para responder a una actividad de mayor escala.

Representantes de Pan American Energy (PAE) y Tecpetrol participaron de un panel sobre la expansión de la formación y el desarrollo de una nueva generación de proveedores para la industria.

También hubo exposiciones sobre la evolución de los servicios petroleros, las nuevas tecnologías y los modelos operativos orientados a mejorar la eficiencia. En ese segmento intervinieron referentes de SLB, DLS Archer, H&P y Precision Drilling.

El desarrollo de proveedores y servicios especializados es uno de los componentes de la cadena de valor energética, junto con la infraestructura de transporte, el financiamiento y la disponibilidad de personal capacitado.

Río Negro también participó del debate energético

El cierre de la agenda contempló un espacio dedicado a las provincias argentinas vinculadas con la producción de energía. Allí participó el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, para abordar las inversiones y la infraestructura relacionadas con la siguiente etapa del desarrollo energético.

La presencia de ambas provincias reflejó la dimensión regional de la actividad, que demanda obras y servicios para acompañar el crecimiento de la producción y su conexión con los mercados.

La realización del Energy Trade Mission Summit en Neuquén reunió así a referentes empresariales, autoridades y financistas en una jornada centrada en las oportunidades y los desafíos de Vaca Muerta. El foco estuvo puesto no solo en atraer capitales, sino también en las condiciones necesarias para sostener el desarrollo de la industria energética argentina.