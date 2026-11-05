Neuquén subió en su calificación crediticia de b- a b+ e incrementó su autonomía financiera: qué significa

La provincia del Neuquén elevó su perfil crediticio de b- a b+ según un informe realizado por la calificadora de carácter internacional, SyP Global Ratings. De esta manera, la jurisdicción norpatagónica incrementó su autonomía financiera.

Se trata de un informe que destaca la eficiencia en el manejo de las cuentas públicas, que en Neuquén están enfocadas en el plan de infraestructura que lleva adelante el Gobierno provincial.

En una publicación que realizó en su cuenta de X, el gobernador Rolando Figueroa manifestó: “Esto significa más autonomía financiera para defender los recursos de los neuquinos y neutralizar la volatilidad externa”.

Además expresó: “El informe resalta la eficiencia en el manejo de las cuentas públicas, las cuales se encuentran enfocadas en un plan de obras de infraestructura claves para el desarrollo y la diversificación de la matriz productiva de la provincia”.

Y concluyó: “Desde el principio de la gestión desplegamos una estrategia financiera centrada en la reducción progresiva del endeudamiento, el control del gasto y el crecimiento de los ingresos provinciales que viene dando resultados positivos en cada indicador de nuestra economía”.

La mejora en la calificación de Neuquén que dio a conocer, este martes, Standar Poors se suma a lo anunciado en diciembre de 2025 y en junio de este año por la calificadora FIX SCR SA que también destacó la reducción sostenida de la deuda histórica de la provincia y el manejo responsable que hizo el gobierno de sus obligaciones financieras. En función de ello, a fines del año pasado FIX SCR SA otorgó la calificación “BBB+(arg)” y a mediados de este año volvió a mejorarla al definirla como A (-) para la deuda de largo plazo y A2 para la de corto plazo.

El camino recorrido por la administración Figueroa para llegar a esta instancia fue arduo. Al asumir como gobernador, en diciembre de 2023, el stock de deuda pública provincial ascendía a US$ 1.263 millones. A ese monto se sumaban US$187 millones correspondientes a deuda flotante heredada y US$350 millones vinculados con contratos de obras renegociados.

Estos tres componentes totalizaban US$1.800 millones, cifra que representa el conjunto de las obligaciones consideradas en el diagnóstico inicial.

A septiembre de este año, el stock total de deuda asciende a US$1.197 millones. De este monto, US$650 millones corresponden a la deuda heredada, mientras que los nuevos financiamientos fueron tomados para fines específicos: la realización de obra pública a través de organismos internacionales (US$36,5 millones); una emisión internacional con período de gracia y tasa altamente competitiva para la ejecución de obra pública y repago de deuda (US$500 millones); y la adquisición de bienes de capital para áreas esenciales (US$10,5 millones).