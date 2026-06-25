Neuquén podrá acceder a créditos por hasta US$387 millones para financiar obras de infraestructura energética claves

La Legislatura de Neuquén, en la sesión que se llevó adelante ayer por la tardenoche, autorizó al Gobierno provincial a tomar nuevos créditos destinados a la realización de obras viales y energéticas. Lo hizo al sancionar por mayoría las leyes 3567 y 3568 que habilitan líneas de financiamiento con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por un monto de US$387 millones.

Ambos préstamos fueron respaldados por los bloques Comunidad, MPN, PRO-NCN, Fuerza Libertaria, Arriba Neuquén, Avanzar, Neuquén Federal, Juntos, Cumplir y JxC-UCR. En contra argumentaron las bancadas de UxP, PTS-FIT-U y FIT-U. El bloque Democracia Neuquén votó en forma dividida: Cecilia Papa a favor y sus pares Mónica Guanque y Federico Méndez lo hicieron en contra.

Una de las líneas se enmarca en el "Programa de Equilibrio y Desarrollo Territorial" por un total de US$250 millones y contempla la ejecución de 174 kilómetros de ruta. Este financiamiento permitirá pavimentar la conexión entre Andacollo, Los Miches, Guañacos y el paso internacional Pichachén, así como la Ruta 21 entre Loncopué, El Huecú y El Cholar. El préstamo prevé un plazo de hasta 15 años, una tasa de interés final estimada entre un 5,40% y 5,50% anual y un período de gracia de hasta 66 meses.

Al exponer como miembro informante, el diputado Ernesto Novoa (Comunidad) sostuvo que las obras previstas fortalecerán la conectividad internacional a través del paso Pichachén y permitirán potenciar el desarrollo productivo de la Provincia mediante la salida hacia los puertos chilenos. También remarcó que Neuquén reúne las condiciones técnicas y financieras para acceder al financiamiento gracias a sus proyectos ejecutivos y a su calificación crediticia.

El segundo crédito asciende a US$137,8 millones y se destinarán a los proyectos eléctricos "Alivilla", que permitirá conectar Villa la Angostura con el Sistema Argentino de Interconexión a través de Alicurá, y el cierre del "Anillo Norte", que unirá Las Lajas y Chos Malal. El objetivo es fortalecer la infraestructura energética provincial, reducir la dependencia de la generación con gas y gasoil y dotar de mayor confiabilidad al abastecimiento energético del interior neuquino. Las condiciones del préstamo son similares a las del vial, aunque con un período de gracia de 54 meses. Al respecto, Novoa indicó que se trata de un “crédito de fomento” y remarcó que los fondos se utilizarán para infraestructura y no para gastos corrientes.

Por su parte, Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) aseguró que se trata de “obras que se pagan solas” en la medida en que las cancelaciones se amortizarán con lo que las propias obras generarán. “Esto se paga solo” aseguró tras recordar, además, que los desembolsos se realizarán en función de los avances de obra.

Su par de bloque, Verónica Lichter recordó que Villa la Angostura se abastece de energía eléctrica a base de gas desde hace 19 años, lo que representa un elevado costo para la Provincia -del orden de los 15 millones de dólares anuales- así como también un impacto negativo en el ambiente. Aseguró que durante casi veinte décadas los vecinos ven afectado el suministro durante varias horas al día todas las semanas, lo que genera complicaciones en múltiples actividades económicas de la región, desde el turismo hasta la producción. “Conseguir este crédito es un acto de estricta justicia”, finalizó la legisladora.

Desde Unión por la Patria, la diputada Lorena Parrilli criticó que, “al igual que los endeudamientos anteriores, en estos las condiciones son paupérrimas” y pidió que la Provincia afronte las obras de infraestructura con fondos propios o bien con préstamos en moneda nacional. Informó, además, que el actual Gobierno lleva acumulados 1487 millones de dólares en endeudamiento en dólares desde que asumió a fines del ‘23. Cuestionó, además, la falta de información por parte de la cartera de Economía respecto a, entre otros puntos, la tasa de interés de ambas líneas crediticias.

Al votar en contra, desde las bancas del PTS-FIT-U y FIT-U, el diputado Andrés Blanco y la diputada Julieta Ocampo, respectivamente, señalaron que el Ejecutivo reivindica una reducción del stock de deuda en moneda extranjera a 800 millones de dólares que sin embargo, argumentaron, volverá a incrementarse con las nuevas autorizaciones financieras.

Ambas bancadas se inclinaron a favor de incrementar los impuestos a las grandes fortunas y a las compañías petroleras para obtener los fondos necesarios para obra pública y no de aumentar los pasivos de la provincia.

Por su parte, Mónica Guanque (Democracia Neuquén) también votó en forma negativa al sostener que en una provincia con recursos e incremento de sus ingresos, la obra pública debe afrontarse con fondos propios. Además, pidió mayor “transparencia y control legislativo” en la operación para, según dijo, asegurar que el Ejecutivo no modifique el destino de los fondos.





