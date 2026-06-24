Neuquén alcanzó una suba histórica en su nota crediticia internacional: “construimos una provincia confiable”

El gobernador Rolando Figueroa destacó la mejora en la calificación internacional de largo plazo de la Provincia del Neuquén realizada por Fitch Ratings. El mandatario aseguró que este reconocimiento refleja el camino iniciado durante su administración: “Es otra muestra de que, en estos dos años y medio, construimos una provincia confiable, a raíz de la recuperación financiera que hemos alcanzado, gracias al trabajo de todos los neuquinos. El reconocimiento internacional así lo confirma”.

“Con mucha alegría, recibimos la noticia de que la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings elevó, en tres niveles, la calificación internacional de largo plazo de nuestra Provincia del Neuquén. Pasamos de 'CCC-' a 'B-', con perspectiva estable”, expresó el gobernador.

Desde el inicio de la gestión de Figueroa, la Provincia no emitió Letras del Tesoro, una decisión orientada a fortalecer la salud financiera de corto plazo y consolidar una administración basada en el equilibrio fiscal y la sostenibilidad de las cuentas públicas.

La estrategia de ordenamiento permitió mejorar la disponibilidad de recursos para áreas prioritarias como Educación, Salud y Seguridad, además de generar mejores condiciones de financiamiento para futuras obras de infraestructura.

La reciente mejora de Fitch Ratings se suma a la evaluación realizada a principios de junio de este año por FIX SCR SA, que también elevó la calificación provincial otorgando A (-) para la deuda de largo plazo y A2 para la de corto plazo. La calificadora destacó en esa oportunidad, la reducción sostenida de la deuda histórica y el manejo responsable de las obligaciones financieras de Neuquén.