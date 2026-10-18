Neuquén tendrá una nueva base policial en el acceso a Balsa Las Perlas para fortalecer la seguridad ciudadana

El Gobierno de Neuquén aprobó la contratación para construir el nuevo destacamento policial Balsa Las Perlas, que estará ubicado antes de cruzar el puente sobre el río Neuquén. La medida responde a la necesidad de contar con un espacio físico permanente y mejorar las condiciones de la dependencia, ya que se trata de uno de los accesos a la Capital desde la vecina provincia de Río Negro.

Mediante el Decreto 1648/2026, firmado por el gobernador Rolando Figueroa y refrendado por el ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli, se autorizó una inversión de $160.291.470, con un plazo de ejecución previsto de 150 días corridos.

El proyecto contempla un edificio de 103 metros cuadrados cubiertos, además de otros 100 metros cuadrados destinados a estacionamiento y aleros. Dispondrá de recepción para la atención al público, oficinas, baños y cocina, y se realizará mediante el sistema constructivo en paneles de madera desarrollado por la Corporación Forestal Neuquina S.A. (Corfone).

La construcción fue solicitada por el Ministerio de Seguridad ante la necesidad de disponer de instalaciones permanentes para el funcionamiento del destacamento. Posteriormente, la cartera otorgó su conformidad y autorización para dar inicio a los trabajos, destacando la importancia de mejorar los espacios existentes y fortalecer la seguridad de las personas que transitan diariamente por el lugar.

La ejecución estará a cargo de Corfone, mediante un contrato con el Estado a través de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), que elaboró la documentación técnica del proyecto. El financiamiento contempla partidas correspondientes a los ejercicios presupuestarios 2026 y 2027.

La nueva dependencia permitirá contar con instalaciones destinadas a la atención de la comunidad y al desarrollo de las tareas policiales, fortaleciendo la presencia institucional en el acceso a Balsa Las Perlas.