Lo que parecía un viaje más terminó en una escena de tensión extrema. En un colectivo que une Balsa Las Perlas con Fernández Oro, una mujer desató un violento episodio que dejó a todos los pasajeros en shock.

Todo ocurrió el 12 de junio de 2025, cerca de las 10:45. Según la Fiscalía, la imputada subió a la unidad, vio a la víctima, con quien arrastraba un conflicto de larga data, y no dudó: lo increpó de inmediato y lo amenazó mientras empuñaba un cuchillo.

El clima dentro del colectivo se volvió irrespirable. Testigos hablan de gritos, tensión y miedo en cuestión de segundos. Nadie sabía cómo podía terminar. Pero la situación escaló aún más. La mujer se abalanzó sobre el hombre y lo atacó con sus propias manos: le provocó escoriaciones en brazos y manos, heridas leves pero que reflejan la violencia del momento.

El caso llegó este jueves al Foro Penal de Cipolletti, donde la Fiscalía avanzó sin rodeos: imputó a la mujer por amenazas calificadas por el uso de arma blanca y lesiones leves, en concurso real.

En la audiencia, la defensa no discutió ni los hechos ni la calificación legal. Un dato que dejó el camino allanado para que la causa avance con rapidez. La jueza de Garantías no dudó: dio por formulados los cargos y habilitó una investigación de cuatro meses para profundizar el caso.

Además, tomó una medida clave para evitar nuevos episodios: la mujer tiene prohibido acercarse o contactar a la víctima.