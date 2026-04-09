Un comerciante de la zona de Las Perlas quedó en la mira de la Justicia después de ser descubierto colgado de la energía eléctrica en su propio local. No fue una sola vez: lo engancharon en dos oportunidades y ahora enfrenta cargos penales por robar luz de la red.

El hecho salió a la luz tras un procedimiento en una carnicería ubicada sobre Avenida del Trabajador, en el barrio Costa Esperanza, donde detectaron una conexión clandestina directa, sin medidor, para alimentar el negocio. La energía pertenecía a la empresa Edersa, que no dudó en denunciar la maniobra y activar la investigación.

Pero la historia no terminó ahí. Según expuso el fiscal en una audiencia realizada este jueves en el Foro Penal de Cipolletti, el primer episodio ocurrió el 6 de marzo, cerca de las 11 de la mañana. Ya en ese momento se había comprobado que el titular del comercio se estaba apoderando ilegalmente del suministro eléctrico.

Sin embargo, en un nuevo procedimiento realizado en el mismo lugar, el sospechoso fue sorprendido otra vez en plena maniobra, colgado de la red, lo que derivó en su demora inmediata. Es decir, reincidió y lo pescaron in fraganti.

Con ese escenario, la Fiscalía avanzó sin rodeos: le formuló cargos por el delito de hurto simple de energía eléctrica, en calidad de autor. La acusación se apoya en dos hechos concretos y comprobados, lo que refuerza la posición del Ministerio Público.

Por su parte, la defensa oficial no puso trabas a la imputación en esta instancia, aunque dejó en claro que no comparte la teoría del caso y que dará pelea en lo que viene. Finalmente, el juez de Garantías avaló la acusación y habilitó la etapa de investigación por cuatro meses. Además, le impuso una medida clave: el imputado deberá abstenerse de realizar cualquier tipo de conexión clandestina, especialmente aquellas que puedan poner en riesgo a terceros.