Este sábado 28 de noviembre se vivió el Patagonia Wine Fest en el Espacio DUAM, un evento único que reúne bodegas de la región para degustaciones y exhibiciones al público. Además contó con momentos musicales a cargo de DJs, Los Pericos y Los Tipitos.

Hubo más de 90 etiquetas patagónicas y la participación de 19 bodegas, de 18 a 23, con un cierre musical especial y un clima que acompañó toda la jornada al aire libre.

Así concluyó la segunda edición de este evento, que es parte del movimiento vitivinícola que se exhibe en Neuquén, y que reunió tanto productores como público de distintos puntos de la región.

Para la ocasión Prima Multimedios montó un espacio especial desde donde realizó una transmisión en vivo a través de Canal de Noticias 24/7 (CN247.TV) y YouTube, por el canal de Versus Stream.