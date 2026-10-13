Península Hiroki: cómo están los senderos tras las lluvias y qué precauciones hay que tener

Tras las intensas y constantes lluvias de estas semanas en Neuquén y alrededores, algunas zonas recreativas cercanas a la costanera se han visto afectadas por la crecida principalmente del río Neuquén.

En el caso de la Península Hiroki, uno de los senderos naturales más turísticos y elegidos por los vecinos para realizar actividad física, se encuentra habilitado con precauciones ya que parte del río ha inundado algunos caminos.

En diálogo con el Móvil de 24/7, Paula Sosa, guía de turismo de la Península, relató que hay senderos que presentan charcos o inundaciones tanto por la lluvia como por el desborde del río.

"Hay charcos a tener en cuenta y también dependemos mucho de lo que es el crecimiento del río. En la actualidad el río Neuquén está bastante crecido así que decimos que circulen con precaución por las resbaladas y demás", explicó.

También agregó que los trabajadores de Turismo habían sido anticipados por el crecimiento del río, advirtiendo que no se podía ingresar hasta la zona de la Confluencia por los riesgos.

"Con el Limay esperamos el deshielo todavía, esperamos que sea a fin de octubre o medio de noviembre y falta ese que crece más que el Neuquén", adelantó en cuanto a próximas crecidas, previendo que el pronóstico sigue indicando lluvia para estos meses.

Sin embargo Sosa expresó que hay mucha gente asistiendo a la Península para realizar actividades recreativas y que, en caso de no conocer, lo más conveniente es pedir un tour guiado, el cual se solicita en el ingreso.

"Hay guías disponibles todo el horario para poder hacerlo, como también pueden recorrer libremente y pueden hacerlo a pie o en bici también", aclaró Sosa.

La Península permanece abierta por el momento, sujeta a las condiciones climáticas, de lunes a viernes de 8 a 19.30.

Así está la península Hiroki tras las lluvias