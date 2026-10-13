La provincia de Neuquén tendrá una jornada marcada por las lluvias y las tormentas, con distintas intensidades según la localidad. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa precipitaciones desde la madrugada y mantiene, de acuerdo con la información suministrada, una alerta amarilla para Zapala y una alerta naranja para Chos Malal.

El pronóstico también incluye a Neuquén capital y San Martín de los Andes, donde se esperan lluvias durante distintos momentos del día. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 9 y los 17 grados durante la jornada, según la localidad.

La principal diferencia estará en la intensidad prevista de los fenómenos. Mientras Neuquén capital tendrá lluvias y chaparrones, en Zapala se esperan períodos de lluvia fuerte y en Chos Malal se mantiene una advertencia de mayor nivel.

Qué se espera en Neuquén capital

En la ciudad de Neuquén, la temperatura irá de los 10 a los 17 grados. Las lluvias aisladas comenzarán durante la madrugada, continuarán por la mañana y darán paso a chaparrones por la tarde.

Hacia la noche, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura rondará los 14 grados.

El viento soplará del noreste durante las primeras horas y rotará al norte por la tarde, con velocidades previstas de entre 13 y 22 km/h.

Zapala: alerta amarilla y lluvias fuertes

En Zapala rige una alerta amarilla por tormentas, de acuerdo con los datos del pronóstico compartido. Se esperan lluvias fuertes durante la madrugada y la mañana, con temperaturas de 6 y 9 grados, respectivamente.

Por la tarde podrían registrarse tormentas aisladas y una máxima de 15 grados. Durante la noche volverían las lluvias, con una temperatura cercana a los 10 grados.

El viento será muy leve durante las primeras horas, con velocidades de entre 0 y 2 km/h del sudoeste. Después rotará al noreste y alcanzará velocidades de entre 13 y 22 km/h durante la tarde y la noche.

Chos Malal: alerta naranja por tormentas

Chos Malal se encuentra bajo alerta naranja por tormentas, el nivel de advertencia más elevado de los dos informados para estas localidades.

El pronóstico prevé lluvias fuertes durante la madrugada y la mañana, con temperaturas de 13 y 10 grados. Por la tarde se esperan tormentas aisladas y una máxima de 14 grados, mientras que las precipitaciones continuarían durante la noche, con 11 grados.

El viento soplará del sudeste durante la madrugada y del sur por la mañana, con velocidades de entre 7 y 12 km/h. Por la tarde y la noche rotará al noreste. La información proporcionada no especifica la velocidad de las posibles ráfagas.

San Martín de los Andes: lluvias durante gran parte del día

En San Martín de los Andes también se esperan precipitaciones desde las primeras horas. Durante la madrugada y la mañana, la temperatura se ubicará en torno a los 8 grados.

Por la tarde habrá chaparrones y el termómetro alcanzará los 15 grados. Durante la noche volverán las lluvias, con una temperatura estimada de 10 grados.

El viento será prácticamente calmo durante las primeras horas, con velocidades de entre 0 y 2 km/h del sudoeste. Por la tarde y la noche soplará del noreste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.