En el marco del Mes de la Prevención del Suicidio, se realizó en San Martín de los Andes una sesión extraordinaria del Consejo Provincial de Atención Integral de la Salud Mental y Adicciones (Copai), junto con organizaciones y representantes de distintos organismos de la Región Sanitaria Lagos del Sur. El objetivo fue analizar la problemática a nivel local y avanzar en estrategias conjuntas de acuerdo con las necesidades de cada territorio.

En diálogo con La segunda mañana, programa que se transmite por AM550, la delegada regional de Lagos del Sur, Eliana Rivera, brindó más detalles sobre el programa y destacó la importancia de generar espacios de acompañamiento y prevención desde la comunidad. La funcionaria formó parte de la jornada desarrollada en San Martín de los Andes, donde se planteó la necesidad de abordar la problemática desde una mirada integral y territorial.

San Martín de los Andes fue sede de una jornada de trabajo sobre prevención del suicidio y salud mental.

Durante el encuentro se remarcó que la prevención no puede quedar únicamente en manos del sistema de salud, sino que requiere la participación activa de diferentes sectores de la sociedad. En ese sentido, el ministro de Salud, Martín Regueiro, señaló la importancia de acompañar especialmente a las adolescencias desde una mirada atenta y comprometida, involucrando a la comunidad en las estrategias de prevención.

La jornada también contó con la participación de representantes de los ministerios de Mujeres y Diversidad, Juventud y Educación, además de autoridades locales. Entre los ejes de trabajo se incluyeron los consumos problemáticos y los suicidios tanto en infancias y adolescencias como en población adulta, además de la identificación de problemáticas prioritarias para construir una agenda común.

Durante septiembre se realizarán distintas actividades de sensibilización por el Mes de la Prevención del Suicidio.

Durante septiembre, la cartera sanitaria continuará con distintas acciones de sensibilización y difusión vinculadas al Día Nacional y Mundial para la Prevención del Suicidio. En ese marco, se encuentra disponible la línea Salud Mental Te Escucha, 299 535 8191, como parte de las herramientas de acompañamiento impulsadas por la Provincia.