Este miércoles 16 de septiembre, al cumplirse 50 años de la Noche de los Lápices, Neuquén y Cipolletti serán escenario de distintas actividades para recuperar las historias de estudiantes secundarios víctimas del terrorismo de Estado y mantener viva la memoria de quienes fueron secuestrados y desaparecidos durante la última dictadura. Habrá intervenciones artísticas, poesía, murales, proyecciones y actos en escuelas, plazas y sitios de memoria.

La fecha recuerda el operativo represivo desplegado en septiembre de 1976 contra estudiantes secundarios de La Plata. Diez jóvenes fueron secuestrados y llevados a centros clandestinos de detención; seis de ellos continúan desaparecidos.

Pero la persecución y el secuestro de adolescentes también tuvo expresiones concretas en la región. En junio de 1976, durante el denominado Operativo Cutral Co, varios estudiantes de entre 15 y 19 años fueron sacados de escuelas secundarias de Cutral Co y Plaza Huincul y sometidos a torturas. También hubo jóvenes secundarios víctimas de la represión en Bahía Blanca y otros casos vinculados con la región.

Uno de los casos que permanece especialmente presente en la memoria de Cipolletti es el de Leticia Veraldi, estudiante del Colegio Manuel Belgrano, quien fue secuestrada el 4 de julio de 1977, cuando tenía 17 años. Continúa desaparecida.

Seis estudiantes de La Plata continúan desaparecidos desde el operativo represivo de 1976.

Cipolletti: arte, memoria y el recorrido hasta la Casa de Leticia

En Cipolletti, estudiantes de cuatro escuelas secundarias participarán de una jornada de construcción de memoria colectiva. La actividad comenzará a las 14 en la esquina de Irigoyen y España, donde se realizarán intervenciones artísticas, lecturas de poesía, la elaboración de un mural y trabajos de esténcil.

Participarán estudiantes y docentes del CET N.º 22, ESRN N.º 17 “Patagonia”, ESRN N.º 89 “Manuel Belgrano” y ESRN N.º 15. La jornada abordará la memoria de las personas desaparecidas de la ciudad y será coordinada por APDH y Jóvenes por la Memoria.

La propuesta continuará en la Casa de Leticia, ubicada en Villegas 775, un espacio vinculado con la historia de Veraldi. Allí está previsto un conversatorio con Betina Labrune y Adriana Taboada, compañeras de colegio de Leticia.

La Casa de Leticia funciona actualmente como residencia universitaria y sitio de memoria. El inmueble fue donado a la Universidad Nacional del Comahue y lleva el nombre de la estudiante desaparecida.

Neuquén: las baldosas de cinco estudiantes del Colegio San Martín

En la capital neuquina, una de las actividades centrales será la reposición de las Baldosas de la Memoria en la vereda del Colegio San Martín, ubicado en avenida Argentina al 1100.

El acto comenzará a las 11 y permitirá recuperar las baldosas que recuerdan a cinco jóvenes desaparecidos vinculados con esa institución: Ricardo “Panchito” Raby, Susana Mujica, Roberto “Champa” Rigoni, Enrique “Ique” y Ricardo “Caito” Sapag.

Las baldosas habían sido colocadas anteriormente, pero fueron vandalizadas poco después de su instalación, por lo que serán restituidas. La actividad es organizada por la Municipalidad de Neuquén, familiares de los estudiantes desaparecidos y la APDH Neuquén.

La iniciativa forma parte de las acciones de memoria que buscan recuperar las historias de jóvenes que pasaron por las aulas de la institución y que fueron víctimas de la represión estatal.

Una historia regional que vuelve a las aulas

Otra de las propuestas tendrá lugar en el CPEM 46 de Neuquén, donde durante ambos turnos se realizará un cambio de actividades para retomar un trabajo sobre los 50 años del terrorismo de Estado que los estudiantes habían comenzado en marzo.

En ese marco se proyectará “Camino de Regreso”, documental que reconstruye la historia de Dora Seguel, sobreviviente de la última dictadura luego de haber sido secuestrada cuando era estudiante del colegio comercial de Cutral Co.

El documental, dirigido por Violeta Arzamendia y Luciana Rodrigues Dacunt, aborda el secuestro, el cautiverio, la liberación y el posterior recorrido de Seguel en la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia.

Las actividades de este 16 de septiembre buscan así recuperar la memoria de la Noche de los Lápices desde una perspectiva regional, poniendo el foco no solo en los hechos ocurridos en La Plata, sino también en las historias de estudiantes neuquinos y rionegrinos que fueron perseguidos, secuestrados, torturados y desaparecidos.