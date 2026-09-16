El norte neuquino se transforma: la obra de gas natural ya superó el 97% y va por más localidades

La extensión de la red de gas natural y fibra óptica en el norte neuquino atraviesa una nueva etapa de ejecución, con buena parte de la infraestructura prevista ya construida y nuevos frentes de trabajo abiertos en el territorio.

Uno de ellos se encuentra entre Los Carrizos y Las Ovejas. La cañería correspondiente a este sector ya fue construida y actualmente atraviesa el proceso de habilitación, requisito previo para avanzar con la conversión de Las Ovejas al suministro de gas natural, tras ser abastecida durante años a través de una planta de Gas Licuado de Petróleo (GLP).

Además, está en marcha la terminación y puesta en funcionamiento de la estación reguladora de presión (ERP) 4 y la continuidad del trabajo hacia Manzano Amargo y Varvarco, sumada a la ejecución en simultaneo de la infraestructura troncal de fibra óptica prevista en la ampliación.

Estas obras forman parte del Plan Gas anunciado por el gobernador Rolando Figueroa, una estrategia que busca extender progresivamente el gas natural a todos los hogares de la provincia. El programa contempla más de 500 kilómetros de nuevas trazas durante los próximos seis años, además de ampliaciones de redes existentes y una “escalera energética” para brindar soluciones a las comunidades que todavía no cuentan con acceso al gas natural. En este esquema, los trabajos que se ejecutan en el Alto Neuquén constituyen uno de los frentes que ya están permitiendo ampliar la cobertura y avanzar en la conexión de localidades y parajes alejados de las grandes redes.

Un informe de Hidrocarburos del Neuquén S.A. (HIDENESA) revela que -a agosto de 2026- la primera etapa de la obra registró un avance certificado superior al 97 por ciento. Como resultado de ese proceso, ya cuentan con obras finalizadas Los Miches, Los Guañacos, Cayanta, Nahueve, Los Carrizos, Bella Vista, Lileo, Los Chacayes, Tierras Blancas y la comunidad Antiñir Pilquiñan.

Para dar respuesta a los pobladores de esas 10 comunidades, hubo que construir más de 91 kilómetros de cañería de gas, junto con más de 300 nichos y servicios. Las estaciones reguladoras ERP 1, ERP 2 y ERP 3, junto con la ERP 4 que continúa en ejecución, abastecerán a más de 1000 vecinos de la zona norte.

Del tendido de la red a la incorporación de nuevas localidades

Los trabajos que hoy se desarrollan son parte de un proceso iniciado en ABRIL 2025 con la construcción de la infraestructura troncal y la llegada de la red a localidades y parajes que históricamente estuvieron fuera del alcance de las grandes redes de distribución.

La primera etapa permitió avanzar sobre distintos sectores del Alto Neuquén y generar las condiciones para la incorporación progresiva de nuevos usuarios. Con ese objetivo, la obra continúa ahora con los frentes activos hacia Manzano Amargo y Varvarco, además de las tareas necesarias para completar la conversión de Las Ovejas.

El proyecto no se limita a la extensión de la red de gas. Desde su concepción integra infraestructura energética y digital para acompañar el desarrollo de las comunidades de la región. En el alcance inicial se instalaron más de 73 kilómetros de bitubo y se tendieron más de 67 kilómetros de fibra óptica. La ampliación contempla, además, otros 54,5 kilómetros de infraestructura troncal destinada a fortalecer la conectividad regional.

De esta manera, el despliegue de infraestructura apunta a generar condiciones de mayor integración territorial, tanto a través del acceso al gas natural como mediante una conectividad que pueda sostener servicios vinculados con la educación, la salud, la seguridad y la gestión pública.

Esta transformación de la infraestructura del Alto Neuquén se desarrolla, además, en paralelo con nuevas obras viales. Mientras avanzan los trabajos para extender la red de gas hacia Manzano Amargo y Varvarco, también se ejecuta la pavimentación de la ruta provincial 43, en el tramo entre Las Ovejas y Varvarco, una obra que permitirá mejorar la conectividad y la transitabilidad entre las localidades de la región.

A su vez, está previsto licitar la pavimentación de la ruta provincial 54 hacia Manzano Amargo. De esta manera, la ampliación de los servicios de gas y fibra óptica se complementa con una mejora progresiva de las vías de comunicación, acompañando el desarrollo y la integración territorial del norte neuquino.

Una obra condicionada por la geografía

El avance de los trabajos requiere resolver de manera permanente las particularidades del territorio. La obra atraviesa rutas, ríos, arroyos y sectores rurales de montaña, lo que demanda equipos específicos, planificación de accesos y coordinación de distintos frentes de trabajo. La magnitud de lo realizado hasta ahora se refleja en el esfuerzo acumulado: desde el inicio de la primera etapa hasta el mes pasado se estiman cerca de 295.000 horas de trabajo.

A esto se suma la gestión de los permisos correspondientes ante organismos provinciales, municipios y titulares de tierras privadas, una tarea necesaria para sostener la continuidad de las intervenciones.

El avance registrado adquiere relevancia no sólo por las horas de trabajo o los kilómetros de infraestructura ejecutados, sino también por la posibilidad de llevar adelante una obra de estas características en una región con importantes condicionantes geográficos y climáticos.