El comienzo de noviembre trae un marcado contraste térmico y meteorológico en el territorio neuquino. Mientras que en el Alto Valle y los valles del norte se consolidan jornadas despejadas con temperaturas que alcanzan rangos templados, en el sector cordillerano se mantiene el flujo de aire fresco y algunas precipitaciones aisladas.

A continuación, repasamos la previsión detallada localidad por localidad para planificar las actividades de este domingo 1 de noviembre:

Neuquén capital: sol pleno y viento moderado del sudoeste

En la capital provincial y zonas de influencia, el día comenzará con algunas nubes residuales en la madrugada que irán despejándose rápidamente hacia la mañana. Predominarán las condiciones de cielo completamente soleado durante la tarde, alcanzando una temperatura máxima de 24 °C y una mínima de 11 °C en las primeras horas. El viento soplará de manera constante desde el sector sudoeste con velocidades promedio de 27 km/h y ráfagas ocasionales, generando un ambiente sumamente agradable para disfrutar al aire libre.

Zapala: jornada fresca en el corazón de la provincia

En la zona centro, el clima se mantendrá ligeramente fresco pero estable. Las marcas térmicas marcarán una mínima cercana a los 5 °C por la mañana y una máxima que trepará hasta los 20 °C por la tarde. El cielo lucirá parcialmente nublado a despejado, con viento del sudoeste soplando con intensidad moderada durante gran parte de la jornada.

Chos Malal: panorama despejado y ambiente templado en el norte

El norte neuquino tendrá un domingo con excelentes condiciones de tiempo. El sol será el gran protagonista a lo largo del día, con una temperatura mínima estimada en 8 °C y una máxima que rondará los 20 °C. Los vientos se mantendrán leves a moderados del oeste, lo que brindará una jornada apacible en toda la cuenca del río Curi Leuvú.

San Martín de los Andes: inestabilidad, ambiente frío y lloviznas intermitentes

Para la zona lacustre del sur neuquino, el arranque del mes se presentará con un descenso térmico pronunciado e inestabilidad. Se prevén cielos mayormente cubiertos y probabilidad de lloviznas intermitentes durante gran parte del día. La temperatura mínima rondará los -4 °C en zonas altas en la madrugada y la máxima apenas alcanzará los 12 °C en horas de la tarde, con aire muy frío proveniente del sector cordillerano.

Villa La Angostura: cielo parcial a nublado y fresco montañés

En la localidad angosturense el domingo se mantendrá con nubosidad variable y condiciones frescas. Si bien se esperan momentos de sol entre capas nubosas, la temperatura oscilará entre una mínima de 5 °C y una máxima que llegará a los 16 °C. El viento se manifestará moderado a leve del sector oeste, sin alertas meteorológicas de consideración pero exigiendo abrigo liviano durante todo el día.