Cómo hacer para que la “alegría del hogar” se llene de flores en poco tiempo

La alegría del hogar (Impatiens waleriana) es una de las especies más elegida para alegrar y sumar color a macetas, canteros y rincones luminosos de la casa.



Sus flores, que pueden ser blancas, rosadas, rojas, violetas o anaranjadas la convierten en una opción versátil para decorar ambientes interiores o exteriores bien iluminados.



Para que crezca fuerte y produzca flores de manera constante, no alcanza con regarla de vez en cuando. Esta planta necesita condiciones precisas de luz, humedad y temperatura para desarrollarse y mostrar todo su potencial.

El primer paso para que luzca saludable es elegir el lugar adecuado. Prefiere mucha luz indirecta o semi sombra, puede recibir algo de sol suave durante la mañana, pero conviene protegerla del sol fuerte del mediodía y la tarde, sobre todo en días calurosos.Si se expone a luz solar intensa, sus hojas y flores pueden marchitarse rápidamente y el sustrato pierde humedad más rápido. Por el contrario, si está en un sitio demasiado oscuro, la planta crece débil y florece poco.



En balcones, galerías o patios, lo ideal es buscar un rincón luminoso y protegido del calor extremo. Dentro de la casa, lo ideal es ubicarla cerca de una ventana con buena claridad, pero sin que los rayos solares toquen las hojas.



También es clave evitar lugares con corrientes de aire fuertes y cambios bruscos de temperatura, ya que la alegría del hogar es muy sensible al frío.



El riego es fundamental para mantenerla en buen estado. Necesita un sustrato que conserve cierta humedad pero sin encharcarse, no conviene dejar que la tierra se seque por completo durante mucho tiempo.

El exceso de agua puede resultar perjudicial, si las raíces permanecen en un sustrato empapado, pueden pudrirse.



Durante la fase de desarrollo se puede utilizar un fertilizante específico para plantas con flor, respetando las dosis recomendadas.



Si aparecen manchas, deformaciones o insectos, conviene identificar el problema antes de aplicar cualquier producto.



La alegría del hogar es muy sensible a las bajas temperaturas, crece mejor en ambientes templados.



Teniendo en cuenta estos cuidados, puede florecer durante todo el año llenando de color cualquier ambiente.





