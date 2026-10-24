La planta de flores azul eléctrico que crece en las montañas de Neuquén y pocos conocen

En las alturas de la cordillera del norte neuquino, donde las laderas de se encuentran con el cielo y la vegetación se adapta a condiciones ambientales exigentes, crece esta particular planta que sorprende por el color de sus flores: la puya (Puya alpestris). Se trata de una especie poco frecuente en la provincia, que forma parte de la biodiversidad del norte neuquino y merece ser conocida y protegida.



Quienes recorren los paisajes de montañas pueden encontrarla en ambientes donde predominan las rocas, el suelo es abundante entre los afloramientos y la vegetación cambia a medida que aumenta la altura. Su presencia constituye una de esas particularidades naturales que enriquecen la experiencia de descubrir la flora autóctona neuquina.

Sus flores de un intenso azul eléctrico, con estambres anaranjados, convierten a la puya en una de las especies más llamativas de la flora de montaña del norte neuquino.

Una de las características de la puya es su aspecto. Sus hojas son alargadas, de color verde claro en la parte superior y grisáceas en el reverso, presenta espinas laterales. Esta estructura le da una apariencia robusta y permite reconocerla entre otras plantas de montaña.



Durante el verano desarrolla una inflorescencia -el conjunto de flores que crecen en un mismo eje- que puede alcanzar entre 1,5 y 2 metros de altura. Sus flores de color azul eléctrico, poco habitual en el mundo vegetal, contrastan con los tonos ocre y grises del terreno. En su interior se destacan los estambres color naranja que aportan un detalle distintivo.



Esta combinación de colores convierte a la puya en una especie particularmente atractiva para quienes disfrutan de la observación de plantas y de la fotografía de la naturaleza. Su floración es también una oportunidad para descubrir la diversidad de formas y estrategias que desarrollan las especies vegetales en los ambientes de altura.

La puya crece en ambientes rocosos de la cordillera neuquina. Su distribución reducida la convierte en una especie de particular interés para la conservación.

En la provincia de Neuquén habita en el departamento Minas, en las laderas ubicadas al sur de las lagunas Negra, Pincheira y Chaquiras, aproximadamente entre los 1500 y 1800 metros sobre el nivel del mar.



Su hábitat está compuesto por laderas rocosas y abruptas, con exposición norte y abundante suelo entre las rocas. En general crece por encima de la línea del bosque y por debajo de los ambientes de desierto de altura, en una franja de montaña con condiciones particulares de exposición y relieve.



Esta distribución acotada hace que la puya sea una especia de particular interés para la conservación.



La principal amenaza para la puya es su distribución extremadamente reducida. Cuando una especie ocupa un territorio pequeño, cualquier impacto localizado puede comprometer una parte importante de sus poblaciones.



La puya es una muestra de la riqueza botánica que albergan las montañas neuquinas.



Descubrirla es una invitación a mirar con más atención los paisajes de nuestra provincia: detrás de cada montaña y entre cada formación rocosa puede existir una especie singular que vale la pena conocer, respetar y proteger.