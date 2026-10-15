Con la temporada de primavera avanzando y el comienzo del verano cada vez más cerca, Villa La Angostura se prepara para uno de los meses más intensos del año en materia deportiva. Durante noviembre, la localidad será sede de competencias que ya forman parte del calendario nacional e internacional y que, además de convocar a atletas y aficionados, generan un importante movimiento turístico.

El cronograma incluye propuestas para todos los gustos: desde pruebas combinadas y carreras de montaña hasta ciclismo de larga distancia y autos clásicos que recorrerán los paisajes cordilleranos.

El Tría Chichi Irizar abre la agenda deportiva

La actividad comenzará el 1 de noviembre con una nueva edición del Tría Chichi Irizar, una competencia que ya es un clásico local y que recuerda a María de los Ángeles “Chichi” Irizar.

La prueba combinará tres disciplinas: 6 kilómetros de kayak, 27 kilómetros de mountain bike y 9 kilómetros de running, con la largada en Bahía Mansa. Además, habrá opciones para participar de manera individual o por equipos.

Los más chicos también tendrán su espacio con el Mini Tría, una propuesta pensada para que niños y niñas puedan sumarse a la experiencia deportiva.

K42: la carrera que pone a Angostura en el mapa mundial del trail running

Entre el 5 y el 8 de noviembre llegará uno de los eventos más esperados del calendario local: el K42.

La tradicional competencia de trail running volverá a desarrollarse en los cerros Bayo y Belvedere, con recorridos de 10, 21 y 42 kilómetros, además del exigente GrandK, una prueba de 63 kilómetros dividida en dos jornadas.

Reconocida a nivel nacional e internacional, la carrera reúne a corredores de distintos países que llegan a Villa La Angostura para desafiar los senderos de montaña y disfrutar de algunos de los paisajes más emblemáticos de la región.

Como ocurre cada año, también habrá categorías por postas y la versión infantil K Kids.

El Gran Fondo Siete Lagos vuelve a unir dos destinos turísticos

Del 20 al 22 de noviembre será el turno del Gran Fondo Siete Lagos, una de las pruebas ciclísticas más atractivas de la Patagonia.

El recorrido principal contempla 110 kilómetros entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura, atravesando la Ruta de los Siete Lagos, uno de los caminos escénicos más famosos del país.

La competencia contará con modalidades para bicicletas de ruta, mountain bike y E-Bike, permitiendo que deportistas de diferentes niveles puedan formar parte de la experiencia.

Los autos clásicos tendrán su lugar con las Mil Millas Sport

Hacia el cierre del mes, entre el 25 y el 29 de noviembre, llegará una nueva edición de las Mil Millas Sport.

La competencia, considerada una de las más importantes de Sudamérica para vehículos clásicos y deportivos, volverá a tener a Villa La Angostura como uno de sus escenarios principales.

Coleccionistas y pilotos de renombre recorrerán los caminos de la región y está previsto que la caravana pase por la localidad los días 26 y 27 de noviembre, ofreciendo un espectáculo que cada año atrae a vecinos y visitantes.

Un mes que combina deporte y turismo

Con propuestas para atletas profesionales, aficionados y familias, noviembre volverá a mostrar por qué Villa La Angostura se consolidó como uno de los destinos deportivos más importantes de la Patagonia; con montañas, lagos y senderos como escenario principal.