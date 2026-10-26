Nueva terminal en San Martín de los Andes: el intendente dijo que “es un cambio extraordinario en movilidad urbana”

El Gobierno de Neuquén avanza con la licitación de la obra de la nueva terminal de San Martín de los Andes, que reemplazará la actual que está ubicada en pleno centro de la localidad cordillerana.

La futura estará emplazada sobre la Ruta 48 frente al nuevo hospital, en un predio de 90.000 metros cuadrados y con una inversión estimada para su ejecución de $21.000 millones, mientras que se calcula que demore algo más de 500 días para su finalización.

En diálogo con el programa La Segunda Mañana que se emite por AM550, el intendente de la ciudad neuquina, Carlos Saloniti expresó: “Se trata de un lugar estratégico para evitar ingresar al casco urbano, es un cambio en movilidad urbana extraordinario y también algo más moderno”.

Dijo que “tenemos muchas empresas que hoy trabajan en la localidad, hablamos de transporte urbano, servicio interprovincial, los viajes a Buenos Aires con Vía Bariloche, a Neuquén, a Bariloche, con lo cual el movimiento es constante, por eso la terminal tendrá todas las condiciones necesarias”.

Carlos Saloniti dijo que habrá un sector para motorhomes y también destacó las obras de infraestructura en la localidad para acompañar su desarrollo.

“Esto marca la impronta de lo que necesita la ciudad y está dentro del déficit de infraestructura que se empieza a contrarrestar con estas obras”, expresó el intendente en La Segunda Mañana por AM550.

Además expresó: “El proyecto se trabaja hace mucho y se readecuó, la obra pública se amortigua en función de la sustitución de la actividad económica que tiene la ciudad”.

“Entendemos que hay que adaptarnos a las necesidades y a los tiempos, la idea es que todos los que quieran ser parte puedan pagar lo que corresponde, trabajaremos el mejor esquema para que haya movimiento turístico, que sea el puente para desarrollar la ciudad”, sentenció el intendente de San Martín de los Andes.

La entrevista completa