San Martín de los Andes dará esta semana un paso clave para concretar una obra largamente esperada. El lunes 26 de octubre se realizará la apertura de sobres de la licitación para construir la nueva Terminal de Ómnibus, un proyecto que busca reemplazar las instalaciones actuales con un edificio de mayor capacidad y mejores servicios.

La futura terminal estará ubicada sobre la Ruta Provincial 48, frente al barrio Kumelcayen, en un predio considerablemente más amplio que el actual. Según informó el municipio, contará con 16 dársenas para colectivos y espacios destinados a boleterías, salas de espera, sanitarios, oficina de Turismo, área de Transporte y cafetería.

La inversión inicial prevista asciende a 21.000 millones de pesos y el plazo de ejecución establecido es de 540 días corridos.

El intendente Carlos Saloniti destacó que se trata de una de las obras estratégicas para el desarrollo de la ciudad y remarcó que forma parte de un conjunto de proyectos impulsados conjuntamente entre Provincia y Municipio.

El martes será el turno de los callejones de Gingins y Torres

La agenda de licitaciones continuará el martes con la apertura de sobres para la pavimentación de los callejones de Gingins y de Torres, dos sectores que registran un importante movimiento vehicular y que forman parte de los reclamos históricos vinculados a la conectividad urbana.

La obra también incluye la construcción de dos nuevas rotondas sobre la Ruta Nacional 40, con el objetivo de ordenar la circulación y mejorar la seguridad vial en accesos clave de la ciudad.

Desde el municipio señalaron que estos trabajos se complementarán con futuros proyectos de pavimentación previstos para distintos barrios.

Un plan de obras que mira al crecimiento urbano y turístico

La nueva terminal aparece además vinculada a otro proyecto que busca fortalecer la actividad turística durante todo el año: la construcción de un Centro de Convenciones.

La iniciativa, mencionada por las autoridades municipales como una de las obras proyectadas para los próximos años, apunta a ampliar la oferta de infraestructura para eventos y congresos, un segmento considerado estratégico para reducir la estacionalidad turística.

A esto se suman otras intervenciones incluidas dentro de los planes de inversión para la ciudad, entre ellas nuevas obras de pavimento, redes de gas, veredas, infraestructura educativa, la urbanización del futuro barrio Aitue, un natatorio y mejoras en el acceso a la EPET 21.