Matías González se hizo conocido en las redes sociales luego de que Daniela, una vecina que lo encontró viviendo en la calle con un cartel "una ayuda por favor", compartiera su historia y las imágenes de un encuentro que no pasó inadvertido.

A pesar de las dificultades que atraviesa, el joven mantiene intactas sus ganas de aprender y un sueño que lo impulsa a seguir adelante: convertirse en abogado.

Por eso, dedica parte de su tiempo a estudiar el Código Penal, tomar apuntes y ampliar sus conocimientos por sus propios medios. “Quiero ser abogado, sueño con ser abogado y me encanta estudiar esto, saber, por eso tomo apuntes”.

La repercusión de su historia movilizó a vecinos y funcionarios y, en los últimos días, Matías recibió ropa, calzado, libros y alimentos, además de propuestas para acompañarlo en sus estudios. El miércoles por la noche también durmió en el Refugio CIS, del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano.





Ayuda masiva: una persona menos en la calle

Luego de que su historia comenzara a circular en las redes sociales, distintas personas se movilizaron para ayudarlo.

Una de las principales novedades ocurrió el miércoles, cuando Matías pasó la noche en el Refugio CIS, dependiente del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano. El funcionario Lucas Porro fue quien lo llevó hasta el lugar para que pudiera dormir bajo techo y recibir un plato de comida.

Porro contó cómo fue su encuentro: “Tu pasado nunca determina tu futuro. Un joven lleno de sueños y esperanzas, que quizá no tuvo el mismo punto de partida que otros tienen, por diferentes circunstancias de la vida. Me sorprendió su amabilidad y su educación, sus sueños y proyecciones”, expresó.

“Confío en que hoy inicie una nueva etapa en la vida de él y que pueda ser el profesional que sueña ser”, agregó.

Los sueños que manifestó

Daniela, la vecina que inicialmente dio a conocer su historia, también contó que Matías recibió distintas muestras de solidaridad, desde calzado y libros hasta la posibilidad de acceder a una beca.

“Fumamos y nos reímos. Y entramos en la profundidad de los temas de la vida. Me confió su historia, me contó quiénes lo habían ayudado en este camino, me dio datos personales para que le llegue toda la ayuda posible”, relató Daniela.

Según contó la mujer, Matías manifestó sus ganas de trabajar e independizarse, pero uno de sus principales objetivos es retomar y finalizar la escuela secundaria, que dejó cuando cursaba segundo año.

Pasar la noche en un refugio y la ayuda estatal

Daniela explicó que él ya había pasado anteriormente por refugios, aunque le contó que no había tenido buenas experiencias. Con el paso de los encuentros, la mujer aseguró que logró ganarse su confianza y que el joven incluso comenzó a llamarla “tía”.

Sobre la noche del miércoles, Matías le relató que confió en un hombre que fue a buscarlo afuera del banco y lo acompañó hasta el refugio.

“Lucas dice que le va a conseguir TODO lo necesario para que Matías haga la carrera que quiere hacer (para esto, faltan varios años de acompañamiento y sostén, no sólo económico)”, contó Daniela.

Además, agradeció a todas las personas que colaboraron para conseguirle calzado, libros, ropa, alimentos y compañía, y aseguró que también surgieron la posibilidad de una vivienda y una beca.

La mujer pidió que, a partir del contacto con la asistencia estatal, pueda mantenerse informada sobre su situación y remarcó la importancia de respetar la voluntad del joven y cuidar su dimensión emocional.

“Un refugio no puede ser entendido más que como un lugar de paso, no de permanencia: la dignidad de las personas se pone en juego cuando vive sin proyección de superación y cuando una ayuda se puede transformar en una limitación”, reflexionó.

Por último, agradeció a los agentes del Estado que intervinieron y expresó su deseo de que Matías pueda avanzar hacia una vida independiente.

“Que Matías salga adelante, con su dignidad de siempre como bandera, que pueda tener su trabajo, su comida y su techo sostenidos por él, que pueda estudiar con o sin beca, pero estudiar”, concluyó

Cómo ayudar a Matías

Daniela también compartió el alias de Matías, ya que está abierto a recibir ayuda, específicamente para conseguir trabajo y comenzar sus estudios.

Alias: paz.traerle.contuve

A nombre de GONZALEZ SILVIO MATIAS ALEJANDRO.