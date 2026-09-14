La Feria Internacional del Libro 2026 en Neuquén, que comenzó el pasado 10 de septiembre y se extenderá hasta el domingo 20 del corriente mes, arroja hasta ahora un imponente balance: alrededor de 75.000 personas pasaron por el evento que se desarrolla en la capital provincial, mientras que hay cerca de 6.000 ventas diarias.

En comunicación con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550, la jefa de Gabinete de la Municipalidad, María Pasqualini expresó: “El viernes arrancamos y el clima no acompañó, pero la gente estuvo, lo mismo sábado y domingo, nos sorprendimos porque casi 75.000 personas recorrieron la Feria del Libro”.

En ese sentido continuó: “La venta de libros estuvo muy bien también, sostuvimos el caudal de 6.000 ventas diarias, pero una cosa que sorprendió fue la cantidad de novelas juveniles, los jóvenes leen y la feria lo confirmó”, y agregó sobre eso que “el 40% son libros vinculados a novelas juveniles”.

Sobre la ausencia de Alejandro Dolina en el evento, la funcionaria dijo que se debió a inconvenientes en Aeroparque, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Estamos evaluando a ver si puede venir en los días restantes”, comentó.

Sin embargo, María Pasqualini destacó que “hubo otras figuras que llenaron auditorios, nos quedan varios días por delante con más presentaciones y figuras”.

En diálogo con Pancho Casado, la funcionaria municipal sostuvo que, el próximo sábado a las 18.00, se presentará un libro trabajado desde el Ejecutivo sobre la ciudad y sus posibilidades de inversión.

“Esto genera empleo, ocupación, que se mueva la gastronomía. La Feria del Libro tiene una pata muy importante que se vincula a lo local, a quienes empujan la ciudad todos los días”, concluyó la jefa de Gabinete de Neuquén capital.

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