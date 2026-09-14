Feria del Libro de Neuquén: charlas, libros y espectáculos que no te podés perder este lunes 14 de septiembre

Este lunes 14 de septiembre la XIII Feria Internacional del Libro “Marcelo Martín Berbel”, bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento” abrirá sus puertas desde las 14 en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén y distintos espacios de sus alrededores.

La propuesta reunirá durante diez jornadas a reconocidas figuras de la cultura nacional y ofrecerá a vecinos y visitantes una amplia agenda vinculada a los libros, la literatura y el pensamiento.

Entre las actividades destacadas de la jornada se encuentran, a las 16, en el Escenario, el espectáculo teatral «Sueños de Pastel», de Los Entretenedores. En el Auditorio Marcelo Martín Berbel, a las 17 se presentará «Piedra del Águila y el emerger de un pueblo», de Amanda Muñoz; a las 18, Mario Figueroa hará lo propio con la novela infantil «La alegría perdida de Caitruz»; y a las 19 habrá un espectáculo de música y poesía. En el Auditorio Irma Cuña, a las 18, Ana María Oliva propone un recorrido por la obra de Paul Auster, mientras que a las 20 se presentarán dos propuestas de poesía: «Cordero Guacho. Picv wicu wisa» y «La piedra y el río». La programación se completa en el Auditorio María Elena Walsh con actividades vinculadas a la interculturalidad, la lectura y el juego

Las propuestas se desarrollarán en tres auditorios en simultáneo, además de la Sala de Arte Emilio Saraco y el Museo Paraje Confluencia, que ampliarán los espacios destinados a encuentros con escritores, espectáculos, exposiciones y actividades culturales.

Las charlas para las presentaciones de los escritores son libres y gratuitas. No hay que sacar entradas. Es por orden de llegada, hasta completar la capacidad del auditorio. Se recomienda ir con tiempo para asegurarse un lugar.

La programación del lunes 14 de septiembre

Escenario



16:00 «Sueños de Pastel», por los Entretenedores teatro

Auditorio Marcelo Martín Berbel

17:00 Sade Filial Neuquén presenta el libro «Piedra del Águila y el emerger de un pueblo», de Amanda Muñoz



18:00 Mario Figueroa presenta «La alegría Perdida de Caitruz», Ed. Nubífero (Novela infantil)

19:00 Espectáculo de música y poesía «Música hermana», por Carmen de la Maza Arias

20:00 La Universidad Nacional del Comahue presenta el libro «Sitio Juan Sánchez: Rincón de Rubilar», Ed.Educo, (Investigación, legado patrimonial)

Auditorio Irma Cuña

18:00 «Recorrido por la obra de Paul Auster», por Ana María Oliva

19:00 Luis Grisolia presenta «Crisis y oportunidad», Ed. Acercandonos (Análisis socio geográfico)

20:00 Presentación Ayelen Penchulef y Pedro Santos Deluca presentan «Cordero Guacho. Picv wicu wisa», Ed. Las Guachas (Poesía); y «La piedra y el río», Ed. Cosa Seria (Poesía)

Auditorio María Elena Walsh

18:00 “El eco de sus voces…”, coordinado por Lilí Muñoz

19:00 «Cuadernillo de interculturalidad», coordina Yuliana Paredes, Escuela de Formación Docente Carlos Fuentealba, aten.

20:00 «Encontrarse, leer, jugar: ¡Uy, no!» de Lil Roos y María Elina. Club de lectura de la Biblioteca Kike Sánchez Vera