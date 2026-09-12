Alejandro Dolina no pudo volar desde Buenos Aires y no estará este sábado en la Feria Internacional del Libro de Neuquén

Por problemas en el aeropuerto de Buenos Aires, Alejandro Dolina no pudo volar hacia la ciudad de Neuquén. A raíz de este impedimento, desde la Feria internacional del Libro de Neuquén informaron que la presentación del autor y periodista que estaba prevista para este sábado 12 de septiembre quedó suspendida.

"La presentación de Alejandro Dolina prevista para hoy (sábado 12 de septiembre) en la Feria Internacional del Libro de Neuquén queda suspendida. Agradecemos la comprensión de quienes esperaban este encuentro. Cualquier novedad será comunicada a través de nuestros canales oficiales", informaron a través de un posteo en las redes sociales junto a un video del autor.

La explicación del propio Dolina

A través de un video, el propio Dolina se disculpó ante el público y dio detalles del porqué de su ausencia en la Feria Internacional del Libro de Neuquén.

"Hola, para todos los amigos de Neuquén que estaban esperando nuestra presentación en esa ciudad, esta misma noche. Debo informarles que por problemas surgidos en el aeropuerto de Buenos Aires no pude viajar", comentó Dolina en un reel que difundieron desde la cuenta de Instagram de la Feria.

El autor de Crónicas del Ángel Gris y El Libro del Fantasma dio precisiones sobre los motivos que le impidieron llegar a Neuquén. "Hubo un colapso en distintos sistemas y no he podido efectuar el viaje. Como no hay ninguna posibilidad de llegar en tiempo y forma, la función ha sido suspendida", añadió.

Sobre el final del video, Dolina se disculpó por no poder estar y esbozó su deseo de poder reencontrarse con el público neuquino que lo aguardaba. "Les pido disculpas y les agradezco a todos los que tenían interés de asistir, como tenía yo. Espero verlos pronto", concluyó.