El puente ya empieza a verse en uno de los ingresos más transitados

La transformación del acceso norte de Neuquén avanza a paso firme y ya permite visualizar cómo será uno de los cambios más importantes para la circulación en la ciudad. Durante una recorrida por la obra, autoridades municipales confirmaron que el puente elevado alcanzó un 70% de ejecución en el sector sobre calle 9 de Julio y que ya se trabaja en distintos frentes de manera simultánea.

El secretario de Infraestructura Urbana, Alejandro Nicola, explicó que la obra dejó atrás las tareas menos visibles y comenzó una etapa en la que la estructura empieza a tomar forma.

"El Acceso Norte ya comienza a tomar la forma de lo que va a ser el puente", señaló durante una entrevista con AM550.

Una estructura que reorganizará el ingreso a la ciudad

Nicola detalló que la totalidad de las bases, los estribos y las columnas de apoyo ya fueron ejecutados. En esta etapa, los equipos trabajan en el encofrado, el apuntalamiento y el armado de vigas y losas que sostendrán el puente.

El funcionario explicó que quienes lleguen por la avenida Raúl Alfonsín encontrarán una estructura con forma de "Y". Desde allí, una rama permitirá ingresar hacia calle 9 de Julio y otra derivará hacia Jujuy, mientras que el tránsito por calle Salta circulará por debajo del puente.

"La rama que va a 9 de Julio tiene un 70% de armado de hierros", precisó Nicola al describir el avance de una de las partes centrales del proyecto.

El puente elevado ya comienza a definir el nuevo acceso norte. Fotos: Móvil de Prima Multimedios

Más que un puente: pasarelas, iluminación y espacios verdes

La intervención no se limita al distribuidor vial. El proyecto también contempla nuevas pasarelas para mejorar la conexión peatonal entre los distintos sectores, la instalación de iluminación vial y la ampliación de los espacios verdes del área.

La jefa de Gabinete, María Pasqualini, destacó que uno de los objetivos es mejorar la circulación sin resignar los sectores públicos del lugar.

"Con este puente elevado se puede ir hacia 9 de Julio y Jujuy y quienes ingresan por la calle Salta pasen por debajo. Esto va a dar un flujo distinto", afirmó.

Además, remarcó que el proyecto incorpora más superficie verde de la existente, una inquietud que había sido planteada por vecinos al comienzo de la obra.

Alejandro Nicola y María Pasqualini recorrieron la obra del acceso norte. Fotos: Móvil de Prima Multimedios

Una ciudad que sigue adaptando su infraestructura

Durante la recorrida, Pasqualini recordó que Neuquén recibe diariamente un volumen de tránsito muy superior al de su población residente.

Según indicó, la ciudad tiene alrededor de 380 mil habitantes, pero en las horas pico circulan unos 200 mil vehículos que ingresan y salen diariamente, una demanda que exige nuevas soluciones de infraestructura.

En ese contexto, sostuvo que las obras buscan acompañar el crecimiento urbano y resaltó que se ejecutan con financiamiento municipal.

También avanza el estacionamiento subterráneo de Terrazas Norte

La recorrida incluyó además la obra del estacionamiento subterráneo de Terrazas Norte, donde ya finalizó la excavación y comenzaron las fundaciones de las bases.

Nicola indicó que, si el ritmo de trabajo se mantiene, durante agosto continuarán las tareas de hormigonado de vigas y losas. Incluso señaló que el objetivo es finalizar la obra antes de los plazos previstos, que originalmente se extienden entre enero y febrero del próximo año.