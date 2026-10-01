Octubre arranca con viento en Neuquén: ráfagas intensas y temperaturas en ascenso

El mes de octubre comenzará con tiempo mayormente estable en la provincia de Neuquén, cielo con nubosidad variable y temperaturas agradables para la época. Sin embargo, el principal fenómeno meteorológico de este jueves será el regreso del viento, que volverá a sentirse con intensidad en distintas localidades, con ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora en sectores de la meseta y el centro provincial.

Neuquén capital: jornada agradable, pero con viento por la tarde

La capital neuquina tendrá un jueves con cielo parcialmente nublado y condiciones estables. La temperatura mínima será de 8°C y la máxima alcanzará los 22°C. Durante la tarde se espera un incremento del viento del sector oeste, con ráfagas que podrían hacerse sentir hacia el cierre de la jornada.

Zapala: el viento vuelve a hacerse notar

En el centro de la provincia, Zapala tendrá una jornada fresca por la mañana y templada durante la tarde. Se prevé una temperatura mínima de 4°C y una máxima de 19°C. El viento será el fenómeno más destacado, con ráfagas intensas que podrían superar los 60 km/h en algunos momentos del día.

Chos Malal: cielo variable y ambiente templado

En el norte neuquino se espera cielo parcialmente nublado y tiempo estable. La temperatura mínima rondará los 6°C y la máxima llegará a los 23°C. También habrá períodos ventosos, aunque con menor intensidad que en el centro provincial.

San Martín de los Andes: nubosidad y temperaturas agradables

La localidad cordillerana tendrá un inicio de octubre con nubosidad variable y sin precipitaciones significativas. La temperatura mínima será de 2°C y la máxima alcanzará los 16°C. El viento estará presente durante gran parte de la jornada, especialmente en sectores abiertos y cercanos a la Ruta de los Siete Lagos.

Villa La Angostura: una primavera que gana terreno

En Villa La Angostura el jueves se presentará con cielo parcialmente nublado y ambiente fresco por la mañana. Se espera una temperatura mínima de 3°C y una máxima de 15°C. Las condiciones serán estables y el viento moderado acompañará gran parte del día, sin probabilidad de fenómenos significativos.

De esta manera, octubre comenzará con características típicamente primaverales en Neuquén: temperaturas en ascenso, ausencia de lluvias importantes y el viento como protagonista en buena parte de la provincia, una situación habitual durante esta época del año.