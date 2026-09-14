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Paisajes únicos

San Martín de los Andes se tiñe de rosa: las postales que anticipan la primavera en la cordillera neuquina

La nueva estación comienza a transformar el paisaje cordillerano con árboles florecidos, más horas de luz y el regreso de los colores a distintos rincones de la ciudad. Las imágenes que muestran cómo recibe San Martín de los Andes la primavera.

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Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Lunes, 14 de septiembre de 2026 a las 13:41
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La localidad comienza una de las épocas más favorables para el turismo. Fotos Leonardo Ariel Casanova.

La primavera empieza a hacerse notar en San Martín de los Andes. Con el cambio de estación, los árboles comienzan a florecer y las calles de la ciudad se transforman con distintas tonalidades que contrastan con el verde de los bosques y las montañas.

El cambio también marca el comienzo de una nueva época muy beneficiosa para los principales destinos turísticos de la cordillera neuquina, ya que aunque la nieve comienza a despedirse empiezan los días más lindos para disfrutar las propuestas de verano.

Con el fin del invierno los bosques vuelven a su color verdoso, las temperaturas son más agradables sin ser agresivas y el entorno natural acompaña todas las actividades. Además comienzan a tener más peso las propuestas como caminatas al aire libre, trekking, kayak o cabalgatas.

Fotos Leonardo Ariel Casanova.

La época también tiene el gran beneficio de que hay menor presencia de turistas, ya que aún no es la temporada alta de verano. Eso permite realizar actividades con tranquilidad, sin tanta espera o acumulación de visitantes.

Esto hace que el destino sea uno de los más elegidos durante todo el año. Especialmente en primavera permite a los turistas disfrutar mañanas frías, pero luego ofrece tardes templadas y calurosas para realizar actividades, hasta que cae el sol y el clima vuelve a ser frío para poder descansar sin altas temperaturas.

Fotos Leonardo Ariel Casanova.

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