La primavera empieza a hacerse notar en San Martín de los Andes. Con el cambio de estación, los árboles comienzan a florecer y las calles de la ciudad se transforman con distintas tonalidades que contrastan con el verde de los bosques y las montañas.

El cambio también marca el comienzo de una nueva época muy beneficiosa para los principales destinos turísticos de la cordillera neuquina, ya que aunque la nieve comienza a despedirse empiezan los días más lindos para disfrutar las propuestas de verano.

Con el fin del invierno los bosques vuelven a su color verdoso, las temperaturas son más agradables sin ser agresivas y el entorno natural acompaña todas las actividades. Además comienzan a tener más peso las propuestas como caminatas al aire libre, trekking, kayak o cabalgatas.

Fotos Leonardo Ariel Casanova.

La época también tiene el gran beneficio de que hay menor presencia de turistas, ya que aún no es la temporada alta de verano. Eso permite realizar actividades con tranquilidad, sin tanta espera o acumulación de visitantes.

Esto hace que el destino sea uno de los más elegidos durante todo el año. Especialmente en primavera permite a los turistas disfrutar mañanas frías, pero luego ofrece tardes templadas y calurosas para realizar actividades, hasta que cae el sol y el clima vuelve a ser frío para poder descansar sin altas temperaturas.