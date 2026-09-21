Villa Pehuenia Moquehue atraviesa una de esas semanas en las que el invierno todavía no se fue, pero la primavera ya empezó a asomarse. Este lunes 21 de septiembre, la nieve volvió a cubrir parte del paisaje y la mañana amaneció blanca, mientras el sol y los días más largos anticipan el cambio de estación.

Para quienes visiten la localidad neuquina durante este período, todavía es posible disfrutar de actividades de nieve en el Parque de Nieve Batea Mahuida, que permanecerá abierto hasta el 4 de octubre, y combinar la escapada con caminatas por el bosque o una navegación por el lago Aluminé.

La particularidad de septiembre en Villa Pehuenia Moquehue está justamente en esa transición: nieve en la montaña, bosques que empiezan a despertar y temperaturas que anticipan otra etapa del año.

Batea Mahuida todavía tiene nieve

El invierno todavía tiene una última carta en Villa Pehuenia Moquehue. El Parque de Nieve Batea Mahuida continúa abierto hasta el 4 de octubre y las recientes nevadas permitieron mantener buenas condiciones para las actividades invernales.

El complejo ofrece esquí, snowboard, trineos, escuela y alquiler de equipos, por lo que septiembre todavía permite vivir una experiencia de nieve antes del cierre de la temporada.

Las tarifas informadas para esta etapa son:

Turistas: día completo $50.000 y medio día $42.000.

día completo $50.000 y medio día $42.000. Sector de trineos: $5.000 por persona.

$5.000 por persona. Residentes de Villa Pehuenia Moquehue, Lonco Luan, Aluminé y Zapala: día completo $46.000 y medio día $25.000.

día completo $46.000 y medio día $25.000. Alquiler de equipos: día completo $35.000 y medio día $28.000.

El acceso y estacionamiento son gratuitos para peatones, mientras que jubilados y personas con CUD no abonan el pase.

También existen promociones bancarias para clientes del BPN: hasta 12 cuotas sin interés con tarjeta Confiable para consumos en el cerro. Además, los martes hay hasta 25% de ahorro en combustible y los miércoles hasta 25% en gastronomía pagando con tarjetas premium Visa y Mastercard.

La continuidad de Batea Mahuida durante septiembre extiende así la posibilidad de combinar dos estaciones en un mismo viaje.

El bosque empieza a cambiar

Cuando la nieve comienza a retirarse de los sectores más bajos, el bosque se convierte en otra de las propuestas para esta época.

Los coihues y araucarias mantienen buena parte del paisaje, mientras los ñires empiezan lentamente a brotar. Todavía no tienen sus hojas completamente desarrolladas, pero durante octubre y noviembre el cambio será mucho más evidente.

Ese proceso hace que septiembre tenga una característica propia. El visitante puede encontrar nieve junto a los primeros signos de la primavera, algo que desaparece cuando el paisaje queda completamente transformado.

También cambia el sonido del bosque. La llegada de aves y el inicio de los períodos de nidificación incorporan nuevos cantos y llamados entre los árboles.

Para recorrer los senderos en esta época, la experiencia está menos relacionada con llegar rápido a un punto determinado y más con observar el cambio del paisaje: humedad en el suelo, nieve residual, araucarias, coihues y los primeros brotes.

El lago Aluminé se puede recorrer desde el agua

Otra alternativa para quienes llegan a Villa Pehuenia Moquehue es embarcarse desde el Muelle Turístico y recorrer el lago Aluminé.

La excursión tiene una duración aproximada de una hora y permite observar desde el agua los bosques de coihues y araucarias, además de la Península, pequeñas islas y playas de arena gris y blanca.

La navegación tiene salida a las 12:30, con un valor de $50.000 por persona mediante débito, tarjeta o transferencia. En efectivo, el precio promocional informado es de $40.000.

Los menores de 10 años abonan la mitad del valor y no se aceptan mascotas.

Uno de los atractivos de esta propuesta es observar la transparencia del lago y los reflejos del bosque desde una perspectiva diferente a la de los senderos.

¿Por qué septiembre ofrece una experiencia diferente?

Villa Pehuenia Moquehue cambia de manera progresiva durante esta época del año.

En pleno invierno, el paisaje está dominado por la nieve y las actividades de montaña. Con el avance de la primavera, en cambio, comienzan a ganar protagonismo los senderos, el bosque, las aves y las actividades vinculadas con el agua.

Septiembre queda en el medio de ambos escenarios.

Eso significa que una visita puede incluir esquí o trineos por la mañana y una caminata por el bosque en otro momento del día, dependiendo de las condiciones de cada sector.

Además, se trata de un período diferente al de las vacaciones de invierno, cuando aumenta la cantidad de visitantes en los destinos de nieve.

La transición también tiene un efecto visual: la montaña conserva el blanco mientras el bosque empieza a recuperar sus colores.

Una temporada que no termina de irse

La continuidad de la nieve en Batea Mahuida no es un dato aislado. Durante 2026, las nevadas permitieron extender la temporada del parque y sostener las actividades invernales más allá del período tradicional de vacaciones.

El destino también incorporó durante el invierno propuestas vinculadas con la gastronomía, la cultura mapuche y actividades recreativas, con Batea Mahuida como uno de los principales puntos de atracción. El parque es administrado por la Comunidad Mapuche Puel.

De esta manera, septiembre no representa solamente el final del invierno: también funciona como una etapa de transición turística en la que conviven propuestas de nieve con experiencias vinculadas con la naturaleza.

Qué tener en cuenta antes de viajar

Quienes quieran aprovechar estos últimos días de nieve deberían considerar que las condiciones de montaña pueden cambiar rápidamente durante septiembre.

La posibilidad de esquiar, practicar snowboard o utilizar trineos depende de las condiciones del parque y de la evolución de la nieve. Por eso, conviene verificar el estado de las actividades antes de emprender el viaje.

En el caso de los senderos, la presencia de nieve y humedad también puede modificar las condiciones del terreno.

La combinación de actividades permite, además, pensar el viaje según el clima: nieve y montaña si las condiciones acompañan; bosque y lago cuando el paisaje invita a recorrer la localidad desde otro lugar.

Septiembre, entre dos estaciones

Villa Pehuenia Moquehue atraviesa ahora uno de los momentos más particulares del año.

La nieve todavía permanece en la montaña y Batea Mahuida tiene actividad hasta el 4 de octubre. Al mismo tiempo, los ñires empiezan a brotar, las aves regresan al bosque y los días más largos anuncian que el verano comienza lentamente a acercarse.

Para quienes disfrutan de los destinos de montaña fuera de los períodos de mayor movimiento, septiembre ofrece la posibilidad de encontrar un paisaje que todavía no terminó de transformarse.

La postal cambia semana a semana: hoy puede aparecer blanca después de una nevada y, pocos días después, mostrar nuevos tonos en el bosque.