El proyecto que busca financiar obras viales estratégicas para Vaca Muerta quedó a un paso de convertirse en ley y será tratado este miércoles en la Legislatura de Neuquén. La iniciativa ratifica el acuerdo alcanzado entre el Gobierno provincial y empresas operadoras de la formación para avanzar con la pavimentación y repavimentación de distintos corredores utilizados por la actividad hidrocarburífera.

El proyecto ya obtuvo despacho favorable en la comisión de Hidrocarburos y este martes se esperaba un nuevo aval en el Plenario de Comisiones, con el objetivo de llevarlo al recinto durante la sesión de mañana. De acuerdo con el escenario planteado en la Legislatura, la iniciativa cuenta con acompañamiento de distintos bloques y podría quedar sancionada como ley este miércoles.

La Legislatura de Neuquén tratará este miércoles el proyecto que busca financiar obras viales en Vaca Muerta.

Despacho favorable para 158 kilómetros de obras viales

El acuerdo contempla obras sobre unos 158 kilómetros de las rutas provinciales 8, 51 y 7. Los trabajos incluyen dos tramos de la Ruta 8, de 95 y 8 kilómetros, 15 kilómetros de la Ruta 7 y otros 40 kilómetros de la Ruta 51. Según explicó el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, las obras permitirán generar vías alternativas de acceso a Añelo y mejorar la circulación y la seguridad vial en uno de los principales corredores productivos de la provincia.

El esquema establece que las empresas aportarán los fondos para financiar las obras y que la Provincia será la encargada de definir y ejecutar los trabajos. El recupero de esos aportes se realizará posteriormente mediante peajes y deducciones de regalías, con el mecanismo de anticipo comenzando a los 30 meses de cada desembolso y con un límite del 20% de las regalías que percibe Neuquén.

El acuerdo establece que las empresas adelantarán los fondos y la Provincia ejecutará los trabajos.

El acuerdo prevé aportes de hasta 177,675 millones de dólares, destinados exclusivamente a infraestructura vial. La iniciativa surgió ante el fuerte crecimiento de la actividad de Vaca Muerta y el incremento del tránsito pesado sobre rutas que requieren mejoras para acompañar la expansión productiva. Si este miércoles la Legislatura aprueba el proyecto, el convenio tendrá el aval legal necesario para avanzar con las obras, cuya ejecución está prevista para comenzar antes de fin de año.