Orgullo neuquino: el trabajo de una escuela de Chos Malal quedó entre los mejores proyectos de matemática del país

La educación pública neuquina tiene un nuevo motivo para celebrar. Los alumnos de 3° grado de la Escuela Primaria N° 15 de Chos Malal lograron un destacado reconocimiento en la Feria Nacional de Matemática con su proyecto Desafíos viajeros, que se ubicó entre los seis mejores de un total de 30 propuestas participantes.

El momento de la entrega del reconocimiento, compartido en un video, refleja la emoción de los chicos y de su docente, Natali Bravo, que acompañó el desarrollo del trabajo y el aprendizaje de sus estudiantes.

El resultado representa un orgullo para la comunidad educativa de Chos Malal y pone en valor el esfuerzo de los chicos, el acompañamiento docente y las oportunidades que nacen dentro del aula.

“Desafíos viajeros”: aprender matemática a través de la creatividad

Detrás de “Desafíos viajeros” hay una experiencia de aprendizaje que invitó a los estudiantes a investigar, pensar, resolver problemas y descubrir nuevas formas de acercarse a la matemática.

La propuesta permitió mostrar que esta disciplina puede convertirse en una aventura cuando los contenidos se trabajan con creatividad y los alumnos tienen un papel activo en el proceso de aprendizaje.

El reconocimiento entre los seis proyectos destacados del país pone en primer plano el trabajo realizado por los chicos y la posibilidad de desarrollar conocimientos a partir de experiencias que despiertan la curiosidad y las ganas de aprender.

El compromiso docente, una pieza clave para el aprendizaje

El logro también destaca el rol de la docente Natali Bravo, quien acompañó a los alumnos durante el desarrollo del proyecto. Esta experiencia pone en valor la tarea cotidiana de los maestros, que impulsan nuevas ideas, estimulan la participación y ayudan a que los estudiantes descubran sus capacidades.

La escuela, las familias y el equipo docente forman parte de ese recorrido. El acompañamiento de la comunidad educativa resulta fundamental para que los chicos puedan involucrarse en propuestas que trascienden el trabajo habitual del aula.

Un reconocimiento que llena de orgullo a Chos Malal

Que una escuela de Chos Malal se encuentre entre los proyectos destacados de la Feria Nacional de Matemática es una noticia que celebra toda la comunidad del Norte neuquino y la provincia en su conjunto. El resultado obtenido por la iniciativa Desafíos viajeros recuerda que el aprendizaje también se construye con preguntas, desafíos compartidos y oportunidades para explorar. Y que, cuando los alumnos cuentan con docentes comprometidos y espacios para desarrollar sus ideas, pueden alcanzar metas que amplían sus horizontes.

Desde el norte neuquino, los alumnos de la Escuela Primaria N° 15 llevaron su trabajo a una instancia nacional y demostraron que la curiosidad, la creatividad y el compromiso con la educación pueden convertirse en motivos de orgullo para toda una ciudad.