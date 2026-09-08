Argentina obtuvo en la prueba PISA 2025 sus peores resultados históricos en Matemática. El desempeño de los estudiantes de 15 años cayó en lectura, ciencias y drásticamente en matemáticas. La caída se registró tanto en comparación con 2022 como con 2018.

Los resultados fueron difundidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La evaluación se realizó en 2025 en 91 sistemas educativos de todo el mundo. Argentina quedó en el puesto 75 en Matemática, 62 en Lectura y 71 en Ciencias.

Los números del retroceso argentino

En 2025, Argentina obtuvo 367 puntos en Matemática, 389 en Lectura y 393 en Ciencias. Todos los resultados están por debajo de los alcanzados en 2022. El desempeño en Matemática fue el peor de toda la serie histórica nacional. La caída fue de 11 puntos (Argentina había obtenido 378 en 2022). En Lectura, la caída fue de 12 puntos, desde los 401 puntos de la edición anterior. En Ciencias, bajó 13 puntos, donde había alcanzado 406.

PISA 2025: Argentina obtuvo sus peores resultados en Matemática

Las pruebas PISA evalúan a jóvenes de 15 años. En esta edición participaron más de 760.000 alumnos de 91 países. Representan unos 33 millones de adolescentes. En Argentina realizaron la prueba 11.093 estudiantes de 412 escuelas. La muestra representa a unos 609.100 jóvenes de 15 años.

Argentina en Matemáticas: un desempeño crítico

Paradójicamente, las matemáticas son el talón de Aquiles de los estudiantes de un país donde su presidente es economista. Argentina obtuvo 367 puntos, frente a los 378 de 2022 y los 379 de 2018. Perdió 11 puntos en solo tres años. La diferencia es de 96 puntos frente a un promedio de 463 puntos en los países de la OCDE.

Solo el 24% de los alumnos argentinos alcanzaron al menos el nivel 2. Eso significa que pueden interpretar y reconocer situaciones simples que pueden representarse de forma matemática. La media de la OCDE de alumnos que superan este umbral es casi el triple, del 65%. En los niveles más altos, casi no hubo estudiantes argentinos en los niveles 5 y 6. En el promedio de la OCDE, el 8% alcanzó esos desempeños.

También cayó en Lectura y Ciencias

En Lectura, Argentina obtuvo 389 puntos, cuando había alcanzado 401. El promedio de la OCDE fue de 461 puntos. Solo el 40% de los estudiantes argentinos alcanzó al menos el nivel 2, frente al 69% promedio de la OCDE. Seis de cada diez alumnos quedaron por debajo de lo que se esperaba.

En Ciencias, Argentina obtuvo 393 puntos. El promedio de la OCDE fue de 482 puntos. La distancia entre ambos resultados alcanzó los 89 puntos. El 41% de los estudiantes argentinos llegó al menos al nivel 2, frente al 74% promedio de la OCDE. El 59% quedó por debajo de ese umbral. Apenas el 1% alcanzó los niveles 5 o 6.

Casi la mitad tiene bajo desempeño en las tres áreas

Uno de los datos más preocupantes surge al observar el desempeño conjunto. A los 15 años, el 48,8% de los estudiantes argentinos presenta un desempeño bajo simultáneamente en Ciencias, Lectura y Matemática. En el promedio de los países de la OCDE, esa proporción es del 19,7%.

El informe señala una profundización de las desigualdades de aprendizaje. Entre 2022 y 2025 se amplió la distancia entre los estudiantes con mejores y peores resultados. En Matemática y Ciencias, la brecha creció. En Lectura, no mostró cambios relevantes.

Argentina quedó octava en América Latina

De los 13 países de la región que participaron, Argentina quedó octava en las tres áreas: Ciencias, Lectura y Matemática. En Ciencias, Uruguay lideró la región con 445 puntos, seguido por Chile con 442. Argentina y Ecuador obtuvieron 393 puntos.

El retroceso argentino también modificó su posición frente a Brasil. En 2022, Argentina había obtenido 406 puntos en Ciencias y superaba por tres puntos a Brasil. En 2025, Brasil alcanzó 409 y Argentina cayó a 393. La diferencia ahora es de 16 puntos a favor del país vecino.

En Lectura, Chile encabezó América Latina con 436 puntos, seguido por Uruguay con 423. Argentina obtuvo 389, apenas un punto menos que Perú. En Matemática, Uruguay alcanzó 405 puntos, Chile 403 y México 388. Argentina quedó octava con 367 puntos, apenas por encima de Ecuador, que obtuvo 366.

Los factores que explican las diferencias

El informe advierte que el nivel socioeconómico continúa siendo el principal condicionante estructural de los aprendizajes. También se observan diferencias según las condiciones de vida de los estudiantes. Quienes trabajan y aquellos cuyas madres tienen menor nivel educativo presentan desempeños más bajos.

Sin embargo, el estudio señala que el origen socioeconómico no determina por completo los resultados. Entre los factores sobre los que sí es posible intervenir aparecen la curiosidad y la disposición hacia el aprendizaje, el acompañamiento familiar, el ausentismo y la disponibilidad de recursos materiales y educativos en las escuelas.

El ausentismo adquiere especial relevancia. Incluso entre estudiantes de condiciones socioeconómicas similares, quienes faltan con mayor frecuencia obtienen peores resultados. Algo similar ocurre con los recursos escolares. Entre alumnos de contextos socioeconómicos desfavorables, aquellos que concurren a escuelas con menor escasez de materiales y recursos educativos alcanzan mejores desempeños.