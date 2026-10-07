Tensión en la cárcel de Cutral Co: autoridades aclararon que no hubo motín y explicaron qué pasó

Pasadas las 19 del martes 6 de octubre, en la Unidad de Detención Nº 22 de Cutral Co, la policía puso en marcha un importante protocolo para desactivar un tumulto dentro del establecimiento.

En diálogo con La Primera Mañana por AM550, el Comisario Alberto Furlón, de la Seguridad de los Detenidos, explicó que lo que ocurrió no fue un motín sino que se trató de un incidente durante la hora de los recuentos de internos y el cambio de guardia.

"Fue un incidente particular que ocurrió en un pabellón. No hubo heridos, no hubo que intervenir más que solo con el diálogo, no hubo participación del personal en cuanto a involucrarse con los internos", aclaró frente a versiones de amotinamiento.

Furlón agregó que lo que ocurrió fue un reclamo de los internos durante el procedimiento diario, cuando los carcelarios notaron que había un candado que había sido roto en una de las celdas.

"Cuando se les pidió que salgan al patio para poder realizar los controles pertinentes, no lo permitieron, trabaron la puerta del comedor, y a partir de ahí, bueno, empezaron actitudes hostiles al personal. A tirar agua, a insultar, a golpear las puertas, a incinerar un pedacito de, no sé si una alfombra, una camisa", relató el comisario.

La situación comenzó a calmarse con el diálogo luego de varios intentos, "luego un extenso diálogo, porque primero no accedieron, se habían puesto más violentos, mojaron al personal con agua y, bueno, insultaban hasta que luego a diez y media de la noche, más o menos, se logró entablar un diálogo más profundo con eso, mediar, digamos, como para que cesen con la actitud". Finalmente, la situación fue contenida y volvió a su normalidad a las 23.

Furlón agregó que dentro de la celda vulnerada, encontraron que estaban rompiendo la tarima. En cuanto a los videos e imágenes del momento, aclaró que fueron filmados por los internos.

Para llevar tranquilidad a la comunidad, el comisario indicó que no hubo mayores incidentes y que luego el recuento de la población se hizo con normalidad.