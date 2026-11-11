La localidad de Villa Lago Meliquina tendrá su propia comisión de fomento, una decisión que representa un cambio histórico para el paraje cordillerano y que permitirá a sus habitantes contar con autoridades elegidas por la comunidad. La medida abre una nueva etapa institucional y busca fortalecer la autonomía y la capacidad de gestión local.

Eliana Rivera, delegada regional de Lagos del Sur, brindó detalles en el programa La Segunda Mañana que se transmite por AM550, y explicó que la Provincia viene trabajando junto a los vecinos desde hace tres años. Según señaló, la creación de la comisión surgió de un proceso de diálogo con la comunidad y de un pedido que los propios habitantes volvieron a presentar al gobernador Rolando Figueroa.

El crecimiento turístico impulsó la llegada de nuevos emprendimientos comerciales y de servicios a Meliquina.

La funcionaria indicó que el próximo paso será definir la jurisdicción y establecer los límites territoriales de la nueva comisión. Además, confirmó que Meliquina participará de las elecciones del 14 de febrero, en simultáneo con los comicios provinciales, para elegir a sus representantes. Rivera estimó que el paraje cuenta con alrededor de 500 habitantes estables, aunque la población aumenta considerablemente si se contemplan las segundas residencias.

La creación de esta estructura también plantea nuevos desafíos para una localidad que experimentó un crecimiento sostenido, impulsado en parte por las mejoras en la conectividad vial y el desarrollo turístico. Actualmente cuenta con emprendimientos hoteleros, comercios, cervecerías, productores de ahumados y casas de té, entre otras propuestas que acompañan la llegada de visitantes y nuevos residentes.

Los vecinos podrán participar de las elecciones para definir a sus representantes el próximo 14 de febrero.

Entre las principales prioridades del futuro gobierno local estarán el ordenamiento urbano, los servicios básicos, el agua, el saneamiento y la gestión de residuos. Rivera también mencionó la necesidad de avanzar con una planificación de las construcciones y de contar con un espacio físico donde funcionen las autoridades y los vecinos puedan acercar propuestas y reclamos. La funcionaria remarcó que será un proceso gradual y que la nueva comisión deberá trabajar articuladamente con la Provincia y los demás gobiernos locales de la región.

Mira la nota completa a Eliana Rivera