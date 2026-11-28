La negociación salarial entre el gobierno de la provincia del Neuquén y la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) continuará el lunes 30 de noviembre, luego de que este sábado las partes resolvieran pasar a un cuarto intermedio durante el encuentro paritario realizado en Casa de Gobierno.

Cómo fue la reunión que mantuvieron la Provincia y ATEN en Casa de Gobierno

La reunión se desarrolló en el marco de las negociaciones para definir las condiciones salariales de los trabajadores de la educación durante 2027. La convocatoria había sido realizada por la Provincia para este sábado 28 de noviembre, a las 12, en la Sala Laffitte.

El encuentro dio continuidad a la mesa de diálogo entre las autoridades provinciales y la conducción del gremio docente, con el objetivo de avanzar en un acuerdo que permita establecer previsibilidad para el próximo ciclo educativo.

Tras la reunión, las partes acordaron retomar las conversaciones el próximo lunes, por lo que la negociación seguirá abierta y se esperan nuevas definiciones sobre la propuesta salarial para el sector docente.