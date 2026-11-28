El Gobierno de Neuquén convocó este viernes a la conducción de ATEN para retomar la paritaria docente 2027. La reunión quedó fijada para el sábado 28 de noviembre a las 12, en la Sala Laffitte de Casa de Gobierno, donde la Provincia y el sindicato volverán a discutir los salarios docentes del próximo año.

La citación estuvo dirigida a la conducción de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén. Con la nueva fecha, el Ejecutivo provincial propuso dar continuidad al intercambio con los representantes del gremio en el marco de la mesa paritaria.

La negociación salarial corresponde a 2027, aunque la reunión se realizará en noviembre de 2026. La convocatoria mantiene en agenda la discusión sobre los salarios docentes del próximo año y fija una nueva instancia para que las partes retomen las conversaciones.

La Provincia vinculó la continuidad de la mesa de diálogo con el objetivo de dar previsibilidad al funcionamiento del sistema educativo neuquino. En ese marco, el Gobierno propuso volver a reunir a la conducción sindical y a los representantes provinciales en Casa de Gobierno.

La convocatoria precisó la fecha, el horario y la sede, y señaló la continuidad de la paritaria 2027 como objetivo del encuentro. Los detalles de la discusión salarial se abordarán en la reunión del sábado.