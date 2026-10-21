La secretaria de la Jefatura de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini, participó este miércoles de la cumbre internacional organizada por la Cámara de Comercio Argentina-Texas. En su exposición, destacó las oportunidades de inversión que genera el desarrollo energético y la importancia de planificar el crecimiento de la ciudad.

Durante la Energy Trade Mission Summit, organizada por la Cámara de Comercio Argentina-Texas (ATCC), Pasqualini reiteró sobre el crecimiento que experimenta Neuquén y la necesidad de acompañar la expansión de la actividad económica con una planificación urbana que garantice tanto las condiciones para las inversiones privadas como la calidad de vida de los vecinos.

Este forma parte de la misión comercial organizada por la Cámara de Comercio Argentina-Texas, que se desarrolla del 18 al 22 de octubre en Neuquén, en paralelo con la Argentina Oil & Gas Patagonia 2026.

La agenda contempla encuentros empresariales, visitas técnicas, espacios de vinculación comercial y actividades dedicadas a la innovación, la tecnología y las oportunidades de inversión entre Argentina y Estados Unidos.

“Estamos en la ciudad que más crece. Dejamos de ser una ciudad intermedia para transformarnos en una ciudad grande, y eso nos obliga a tomar decisiones”, expresó.

"Somos una ciudad para invertir y para vivir"

El encuentro se realizó en el Polo Científico Tecnológico, en el marco de la misión comercial internacional que reúne a empresarios, inversores, representantes de compañías energéticas y funcionarios de Argentina y Estados Unidos para analizar las oportunidades de negocios vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta.

En este sentido, la funcionaria remarcó que uno de los principales desafíos de la gestión municipal es ordenar el crecimiento urbano y generar las condiciones necesarias para que las nuevas oportunidades económicas se traduzcan en desarrollo para toda la comunidad.

“El mayor desafío que tenemos es la planificación. Lo peor que le puede ocurrir a una ciudad es crecer desordenadamente. Nosotros trabajamos permanentemente para que esta ciudad crezca ordenada y acompañe el desarrollo que tenemos por delante”, sostuvo.

“Somos una ciudad para invertir, pero también somos una ciudad para vivir. Generamos las condiciones para que el sector privado invierta, pero también las condiciones necesarias para que se pueda vivir armónicamente”, afirmó.

Parque Industrial, Polo Tecnológico e Instituto Vaca Muerta

Pasqualini repasó las principales iniciativas que impulsa el municipio para acompañar el crecimiento de la actividad económica.

En relación con la planificación de la infraestructura urbana, destacó que el presupuesto municipal contempla una importante asignación de recursos para obras públicas. Según explicó, el objetivo es acompañar la expansión de la ciudad con infraestructura y servicios que respondan a las necesidades actuales y futuras de la población.

También puso en valor el desarrollo del Polo Científico Tecnológico, donde avanza la construcción de un nuevo edificio vinculado con la investigación, la innovación y el conocimiento.

La jefa de Gabinete destacó, además, la importancia de generar condiciones favorables para la radicación de empresas y el crecimiento del entramado productivo local.

En esa línea, mencionó el desarrollo del Parque Industrial y las iniciativas destinadas a promover la radicación de nuevas compañías, con el objetivo de ampliar las oportunidades laborales y fortalecer la economía de la ciudad y mencionó que ya se inscribieron 606 empresas que formarán parte de este nuevo polo industrial.

Por último, subrayó el valor de la formación y la capacitación de los recursos humanos para responder a las necesidades de la industria energética. Destacó la puesta en marcha del Instituto Vaca Muerta como una herramienta para formar trabajadores calificados y acompañar las demandas de un sector en expansión.

“Esa es la ciudad que queremos: una ciudad con crecimiento, con capacitación, que genere oportunidades para el sector privado, pero que bajo ningún punto de vista deje de ser una ciudad para vivir”, concluyó.