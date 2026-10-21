Tras dos jornadas marcadas por anuncios de inversión, reclamos del sector y una fuerte presencia política y diplomática, la AOG Patagonia 2026 transita este miércoles 21 de octubre un día crucial para los negocios y la infraestructura.

La agenda fijada en el Espacio DUAM pone el foco en los instrumentos financieros necesarios para sostener el ritmo del shale y en las definiciones de 11 referentes de la industria hidrocarburífera.

La actividad oficial en los auditorios comienza a las 13:00 en el Salón Tromen con el Ciclo de Conferencias del IAPG. Bajo la organización de la Comisión de Planeamiento y Análisis Económico y la moderación de Daniel Dreizzen, especialistas abordarán el marco "Energía en Argentina y Global: contexto, perspectivas y oportunidades", analizando los vientos de cola y los riesgos internacionales que condicionan los proyectos locales.

Finanzas para la cadena de valor: el cuello de botella del crédito

Entre las 14:00 y las 16:00, la atención se trasladará al Panel de Financiamiento, un espacio neurálgico titulado "Financiamiento para el crecimiento de Vaca Muerta: necesidades, desafíos e instrumentos para la cadena de valor y las operadoras". Moderado por Dreizzen junto al periodista Pablo Fernández Blanco, el panel busca dar respuesta al histórico reclamo de las pymes de servicios por acceso a capital de trabajo.

El debate contará con las exposiciones de Javier Fiorotto (Banco Comafi), Leandro Ruffinelli (Banco Nación) y Germán Gil (Banco Supervielle), quienes detallarán la oferta crediticia, los nuevos instrumentos del mercado de capitales y los esquemas de financiamiento diseñados para que la cadena de proveedores pueda equiparse frente a las exigencias operativas.

Maratón de ejecutivos: el plato fuerte del "Encuentro con los CEOs II"

El cierre de la jornada estará reservado para el Encuentro con los CEOs II, que se desarrollará entre las 17:30 y las 19:30 en el Salón Tromen. El esquema contempla cuatro bloques sucesivos con los máximos líderes de las empresas de servicios especiales, operadoras clave y transportistas de hidrocarburos: