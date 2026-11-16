En una provincia donde la producción vitivinícola continúa creciendo y ganando reconocimiento, una historia familiar nacida entre viñedos, recuerdos y pasión por el vino acaba de sumar un nuevo capítulo. Mabellini Wines, la bodega urbana ubicada en el barrio Confluencia de Neuquén capital, fue convocada a participar de Premium Tasting Mendoza 2026, uno de los encuentros más destacados del vino argentino, que este año celebró su 15° aniversario.

La noticia tiene un significado especial para la producción regional. No se trata de una gran empresa vitivinícola ni de una bodega con millones de botellas. Detrás de Mabellini Wines están Carlos Mabellini y Lorena Nicolás Creide, una pareja que decidió transformar una tradición familiar en un proyecto que hoy comienza a encontrar reconocimiento fuera de la Patagonia.

El vino elegido para representar a la bodega fue su Gran Chardonnay 2024 sin filtrar, una etiqueta exclusiva de la que solamente se elaboraron 1.700 botellas. Un producto que nació en un viñedo neuquino y que consiguió un lugar en un encuentro donde participan reconocidos referentes de la vitivinicultura argentina.

Los viñedos de Mabellini Wines en el barrio Confluencia de Neuquén capital, donde la bodega familiar cultiva las uvas con las que elabora sus vinos patagónicos de alta gama.

Una convocatoria que distingue a los grandes vinos argentinos

Premium Tasting Mendoza celebró sus quince años los días 12 y 13 de noviembre en el Sheraton Mendoza Hotel. El encuentro reunió a productores, enólogos, especialistas y consumidores en dos jornadas dedicadas a descubrir y compartir algunas de las etiquetas más destacadas del país.

Una de las características que distinguen a Premium Tasting es su exigente criterio de selección. Para participar, las bodegas deben contar con determinados reconocimientos de la crítica especializada internacional. Entre sus requisitos figuran calificaciones de al menos 93 puntos sobre 100 otorgadas por publicaciones y críticos reconocidos, aunque el puntaje exigido varía según la fuente.

Por eso, la convocatoria a Mabellini Wines constituye un reconocimiento significativo para esta pequeña producción neuquina, que continúa abriéndose camino en un mercado donde compiten bodegas con una extensa trayectoria.

Lorena Nicolás Creide, de Mabellini Wines, durante su participación en Premium Tasting Mendoza 2026, uno de los encuentros más destacados del vino argentino.

La edición aniversario incluyó seminarios especializados, degustaciones y una cata central de 30 vinos argentinos acompañada por una propuesta gastronómica especialmente preparada para la ocasión.

Apenas 1.700 botellas: el Chardonnay neuquino que llegó a Mendoza

El protagonista de esta historia es el Gran Chardonnay 2024, un vino blanco de producción limitada elaborado con uvas provenientes del propio viñedo que Mabellini Wines posee en Confluencia.

La elaboración estuvo a cargo de la enóloga Valeria López, quien trabajó con un proceso de fermentación en barricas de roble francés y nueve meses de crianza sobre lías. Esta técnica consiste en mantener el vino en contacto con las levaduras que quedan luego de la fermentación, aportándole mayor textura, complejidad y profundidad.

El resultado es una propuesta que busca expresar las características de su origen patagónico, combinando el trabajo artesanal con técnicas de elaboración orientadas a producir vinos de alta gama.

Pero detrás de cada botella también existe una decisión empresarial: apostar por la calidad antes que por el volumen, privilegiando partidas pequeñas y un seguimiento cuidadoso de cada etapa de producción.

Una historia familiar que comenzó mucho antes de la bodega

La historia de Mabellini Wines tiene raíces profundas en la Patagonia. A principios del siglo XX, Pedro Mabellini llegó desde Brescia, Italia, y se estableció en la región, donde inició una tradición familiar vinculada con la tierra y la producción.

Décadas después, Carlos Mabellini recuperó aquel legado junto a Lorena Nicolás Creide. En 2018 comenzaron a materializar el sueño de contar con una bodega propia, combinando la experiencia familiar con una pasión por los vinos que Carlos había cultivado durante buena parte de su vida.

El proyecto se desarrolló en un lugar particular: el barrio Confluencia, a pocos metros de donde se encuentran los ríos Limay y Neuquén. Allí, en medio del paisaje urbano de la capital provincial, funciona una bodega rodeada de viñedos y vegetación, un espacio que sorprende por su contraste con la ciudad.

En noviembre de 2024, MejorInformado contó esta historia a partir de la visita del reconocido especialista en vinos Fabricio Portelli, quien quedó impactado por las características del establecimiento y destacó la experiencia que propone la familia Mabellini.

Una de las etiquetas de Mabellini Wines, la bodega familiar neuquina que logró llevar su Gran Chardonnay 2024 a Premium Tasting Mendoza.

Con el paso del tiempo, la bodega también comenzó a desarrollar una propuesta de enoturismo que permite recorrer sus instalaciones, conocer el proceso de elaboración y participar de degustaciones con maridajes. Durante 2026, operadores turísticos y referentes hoteleros visitaron el lugar en una actividad impulsada por Neuquentur para incorporar nuevas experiencias a la oferta turística provincial.

Neuquén también tiene algo para decir entre los grandes vinos

La participación de Mabellini Wines en Premium Tasting Mendoza representa mucho más que la presencia de una etiqueta en un encuentro especializado. Refleja las posibilidades de una región que sigue construyendo su identidad vitivinícola y donde los emprendimientos familiares también pueden encontrar oportunidades de proyección nacional.

Para Carlos Mabellini, Lorena Nicolás Creide y todo el equipo de la bodega, la convocatoria es una señal de que el camino elegido, basado en producciones limitadas, dedicación y búsqueda de calidad, comienza a dar nuevos frutos.

Y también deja un mensaje para la región: desde una pequeña bodega de la capital neuquina se pueden elaborar vinos capaces de compartir espacios con grandes referentes de la vitivinicultura argentina.

El Gran Chardonnay 2024 se convirtió así en un nuevo embajador de la producción patagónica. Una botella nacida en Confluencia, elaborada con paciencia y dedicación, que llevó el nombre de Neuquén a una de las citas más importantes del calendario del vino nacional.

Mabellini Wines continúa recibiendo visitantes en su establecimiento de Neuquén capital, con experiencias de enoturismo y degustaciones que se realizan mediante reserva previa. Para conocer más sobre el proyecto, se puede visitar www.mabelliniwines.com.