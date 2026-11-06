Neuquén será sede de una nueva edición del Patagonia Wine Fest, un encuentro que reunirá a bodegas, productores, artistas y visitantes de distintos puntos de la región. El festival se realizará el sábado 28 de noviembre, de 15 a 00, en el Espacio DUAM, con una propuesta que combinará degustaciones, gastronomía, música en vivo y espacios de entretenimiento.

La segunda edición contará con la participación de más de 15 bodegas de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa, que presentarán más de 90 etiquetas para que el público pueda conocer la diversidad de la producción vitivinícola patagónica. Los asistentes podrán recorrer los stands, conversar con los productores y descubrir distintas propuestas de vinos regionales.

Más de 15 bodegas de la Patagonia participarán del festival con una selección de más de 90 etiquetas.

La música será uno de los principales atractivos de la jornada, con las presentaciones de Los Pericos, Los Tipitos y Muster. A esto se sumará una propuesta gastronómica con espacios de fuegos, sectores al aire libre y un salón climatizado destinado a las bodegas y marcas participantes. La organización estima una convocatoria cercana a las 3.000 personas.

Una de las novedades será el espacio Wine VIP Corporate, pensado especialmente para empresas que quieran realizar sus celebraciones de fin de año. Estará ubicado en una carpa frente al escenario principal y ofrecerá livings para grupos de hasta 10 personas, servicio de finger food, vinos patagónicos y agua, además de una vista privilegiada de los espectáculos.

El Espacio DUAM recibirá el sábado 28 de noviembre una jornada de vinos, gastronomía y música en vivo.

El festival también contará con una transmisión en vivo por las plataformas digitales de Prima Multimedios, con entrevistas a bodegueros, artistas y protagonistas del encuentro. La iniciativa busca ampliar el alcance de la propuesta y dar visibilidad a las bodegas y marcas participantes.

Las entradas generales tendrán un valor de $70.000 e incluirán una copa, mientras que el acceso VIP Corporate costará $300.000 por persona. Los tickets estarán disponibles a través de TuEntrada. Con el acompañamiento de la Municipalidad y la Provincia de Neuquén, el evento apunta a consolidarse como una cita regional para promover la producción vitivinícola, el turismo y la cultura patagónica.