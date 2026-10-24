La pavimentación de la Ruta 38 a Los Miches tendrá su licitación antes de fin de año

En el marco del 53° aniversario de Los Miches, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa confirmó que la pavimentación de la Ruta Provincial 38, que une la localidad con Andacollo, se licitará en los próximos meses: "Jamás prometimos el pavimento y antes de fin de año estamos licitando el pavimento hasta Los Miches", remarcó.

Además, anticipó la decisión de avanzar con 15 cuadras de asfalto en el área urbana de manera complementaria a los trabajos viales.

Durante el acto Figueroa hizo referencia a los proyectos que se llevarán adelante y anunció que la provincia incluyó en el presupuesto del año 2027 la construcción del edificio propio para el CPEM 97. En ese sentido, destacó la decisión del intendente Víctor Ortega de ceder un edificio municipal para el funcionamiento provisorio del secundario y confirmó la construcción de las instalaciones definitivas a cargo de Corfone. "Es bueno anunciarles que vamos a estar iniciando esta escuela secundaria en Los Miches", aseguró el Gobernador. El jefe comunal precisó que el nuevo edificio demandará unos $2.000 millones.

En materia de servicios, destacaron la finalización de las redes de gas natural que ya beneficia al casco urbano y a la comunidad Antiñir. "Hicimos una red de gas natural en donde no nos fijamos cuál era el costo de la obra, lo que nos fijamos es que cada vecino tiene que vivir de mejor manera", enfatizó Figueroa. También resaltó que, para complementar esta mejora, se lanzó una línea de créditos para conexiones domiciliarias que ya cuenta con trece familias aprobadas.

Durante el acto, se concretó la firma de un convenio por $300 millones para la construcción de veredas en 29 cuadras y cordones cuneta en otras 15.

Respecto a las obras en marcha en la localidad se informó el avance de catorce viviendas, que rondan el 60 por ciento de ejecución; refacciones edilicias del EPEN; y mejoras de infraestructura urbana.

Finalmente, el Gobernador puso énfasis en las obras para la región del Alto Neuquén que beneficiarán a los habitantes de Los Miches. Antes de fin de año se licitará un natatorio semiolímpico en Andacollo, que contará con capacidad para 400 espectadores e instalaciones climatizadas. Asimismo, comenzará la construcción de un complejo para adultos mayores en Chos Malal, el cual dispondrá de 32 unidades habitacionales en comodato, pileta y espacios recreativos orientados a todos los vecinos de la zona norte.





