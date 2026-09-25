Los Miches avanza con 14 viviendas financiadas por la Provincia: la obra ya supera el 58% de ejecución

La política habitacional del Gobierno de Neuquén continúa sumando avances en el interior provincial. A través del ministerio de Infraestructura y la Agencia Urbana de Desarrollo Sustentable (ADUS), la Provincia lleva adelante la construcción de 14 viviendas en la localidad de Los Miches, en el norte neuquino, una obra que ya registra un avance superior al 58 por ciento.

El proyecto forma parte del Plan Neuquén Habita, una de las principales herramientas impulsadas por la gestión provincial para dar respuesta a la demanda habitacional en distintas localidades del territorio, especialmente en aquellas alejadas de los grandes centros urbanos.

Las primeras siete viviendas ya están en plena ejecución

La obra se desarrolla en dos etapas. Actualmente se trabaja sobre las primeras siete viviendas, que presentan un importante grado de avance. Una vez finalizadas y entregadas, comenzará la ejecución de las siete restantes.

Las casas contarán con dos dormitorios y una superficie superior a los 66 metros cuadrados. Además, estarán equipadas con cocina, termotanque y calefactor a gas, aprovechando la reciente llegada de la red de gas natural a la localidad a través de un proyecto ejecutado por Hidenesa.

Las 14 viviendas forman parte de la estrategia de la Provincia para dar respuesta al déficit habitacional en el Norte neuquino - Foto: Neuquén Informa

La incorporación de este servicio representa un cambio significativo para los vecinos de Los Miches, ya que mejora las condiciones de habitabilidad y contribuye a reducir los costos energéticos en una zona donde las bajas temperaturas son una constante durante gran parte del año.

Una obra que la Provincia decidió reactivar con fondos propios

La inversión destinada a estas 14 viviendas supera los 845 millones de pesos y se financia íntegramente con recursos provinciales.

Originalmente, el proyecto iba a ser financiado por el Gobierno nacional. Sin embargo, ante la falta de desembolsos y avances, la Provincia resolvió reactivar la iniciativa durante el año pasado, reasignando recursos propios y delegando la ejecución al municipio local.

En ese marco, se estableció un nuevo plazo de obra de 24 meses para garantizar la continuidad de los trabajos y evitar que el proyecto quedara paralizado.

Neuquén Habita busca generar más de 30 mil soluciones habitacionales

Las viviendas de Los Miches forman parte de la estrategia territorial que impulsa el gobernador Rolando Figueroa para enfrentar el déficit habitacional heredado y ampliar el acceso a la vivienda en todas las regiones de la provincia.

La inversión para la construcción de las 14 viviendas supera los 845 millones de pesos - Foto: Neuquén Informa

A través del Plan Neuquén Habita, el Gobierno provincial proyecta desarrollar más de 30 mil soluciones habitacionales en los próximos dos años, mediante una combinación de construcción de viviendas, lotes con servicios y otras herramientas de acceso al hábitat.

La iniciativa se sostiene con recursos propios y con el recupero de cuotas de las familias adjudicatarias, un mecanismo que alimenta el Fondo Neuquino para la Vivienda y permite financiar nuevas obras en distintas localidades de Neuquén.

Cómo inscribirse para acceder a los programas habitacionales

Las personas interesadas en acceder a los programas de vivienda de la Provincia deben realizar una preinscripción digital a través de la Oficina Virtual de ADUS/IPVU.

El trámite puede realizarse ingresando a la plataforma oficial de la ADUS y completando la documentación requerida para cada programa habitacional.