El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, encabezó este viernes la inauguración de la obra de gas natural para la comunidad mapuche Antiñir en Los Miches y aseguró que se trata de “un estricto acto de justicia” para una región históricamente postergada. La obra demandó una inversión de 1,5 millones de dólares y fue ejecutada en tiempo récord por Hidenesa, con el objetivo de garantizar calefacción segura y estable antes de la llegada del invierno en la cordillera y el Alto Neuquén.

Gas para el Neuquén profundo

Durante el acto, el mandatario provincial remarcó la paradoja histórica que atravesaban las localidades del norte cordillerano: “A escasos metros pasa el gasoducto cordillerano y tanto los vecinos de Los Guañacos como de Los Miches veían cómo ese gas iba al país hermano, pero llegaban a sus casas y se calefaccionaban con leña”.

La obra forma parte de un proyecto integral impulsado por el gobierno provincial para ampliar la red de gas en distintos puntos del interior neuquino. El plan contempla obras desde Andacollo hacia Los Miches y Los Guañacos, además de futuras conexiones hacia Las Ovejas, Varvarco, Manzano Amargo y otras pequeñas localidades del departamento Minas.

El presidente de Hidenesa, Raúl Tojo, explicó que los trabajos se aceleraron debido a la proximidad del invierno y destacó que “nadie hubiera pensado que esto iba a pasar en el Neuquén profundo”.

Actualmente, las obras ya alcanzaron a Los Guañacos y Villa del Nahueve, mientras continúan los trabajos hacia Las Ovejas, Varvarco-Invernada Vieja y Manzano Amargo, sectores donde las bajas temperaturas extremas hacen indispensable el acceso a sistemas de calefacción más seguros y económicos.

El gobernador Figueroa enciende una cocina alimentada a gas natural en Los Miches

Menos leña y más calidad de vida

Uno de los puntos más destacados por las autoridades fue el impacto social que tendrá la llegada del gas natural en las familias de la región. Hasta ahora, muchos hogares dependían de la leña o de sistemas precarios de calefacción, con altos costos económicos y riesgos para la salud.

La concejal de Los Miches, Celeste Muñoz, sostuvo que se trata de “un día histórico” porque “representa un cambio de vida para toda la gente”.

Además, confirmó que avanzan nuevas obras de infraestructura en el sector norte de la provincia, entre ellas redes de gas para Los Chacayes, Tierras Blancas y Lileo, junto con mejoras urbanas y servicios públicos.

La emoción de la comunidad mapuche

La lonco Violeta Antiñir expresó la emoción de la comunidad durante el acto inaugural y aseguró que “nunca pensamos que íbamos a tener gas en nuestra comunidad mapuche”. La dirigente destacó que el acceso al servicio representa un antes y un después para decenas de familias que enfrentan inviernos duros en una de las zonas más frías de la provincia.

Desde el gobierno provincial sostienen que estas obras buscan equilibrar el desarrollo entre las ciudades más grandes y el interior profundo, especialmente en regiones de montaña donde las distancias y el clima complican la infraestructura.

El acto contó además con la participación del delegado regional del Alto Neuquén, Néstor Fuentes, autoridades del EPEN y representantes de comunidades de la zona.